EA und Codemasters enthüllen Grid Legends Release-Termin

Codemasters und Electronic Arts verkündeten nun den Grid Legends Release-Termin. Demnach wird das actiongeladene Rennspiel am 25. Februar 2022 neben PS4, Xbox One und PC (über Origin und Steam) auch für Xbox Series X|S und PS5 erhältlich sein.

Was erwartet euch?

Das Racing-Game serviert euch eine große Auswahl an Spielmodi wie einen umfangreichen Karrieremodus mit über 250 Events, dem Story-Modus „Driven to Glory“, der Rückkehr der Drift- und Ausscheidungsrennen sowie den neuen Electric-Boost-Rennen. Fahrer:innen aller Fähigkeitsniveaus können sich sofort zum Start hinter das Steuer von über 100 Fahrzeugen setzen, auf klassischen Strecken und an bekannten Orten in der ganzen Welt Rennen fahren und sich dank des „Hop-in“-Features in Sekundenschnelle im plattformübergreifenden Mehrspielermodus mit Freunden und Rivalen verbinden.

Grid Legends bietet mehr Gameplay-Möglichkeiten als alle vorangegangenen Grid-Titel, einschließlich der Rückkehr des von der Community gewünschten Drift-Modus und der bei Fans beliebten Ausscheidungsrennen, in denen der gesamte Druck auf den Schultern der Fahrer:innen am Ende des Feldes lastet und in denen in regelmäßigen Abständen Fahrer:innen ausscheiden, bis nur noch einer übrig bleibt. Der neue Race Creator ermöglicht es den Spieler:innen, ganz nach ihren Wünschen Mehrklassen-Matches zu veranstalten, bei denen verschiedene Fahrzeugtypen aufeinandertreffen. So entstehen in jedem Rennen einzigartige Rennmomente, die durch das Ändern der Wetterbedingungen und der Tageszeit sowie das Hinzufügen von Rampen oder Boost-Portalen noch weiter personalisiert werden können.

„Driven to Glory“ ist eine wirklichkeitsnahe Motorsportgeschichte, die Spieler:innen ins kalte Wasser wirft, während die Teams in der GRID World Series gegeneinander antreten. „Driven to Glory“ wurde mit Hilfe von virtueller Produktionstechnologie und unter Mitwirkung des preisgekrönten Schauspielers Ncuti Gatwa entwickelt. Durch den Einsatz von echten Schauspielern anstelle des Motion-Capturing-Verfahrens und dank der Vermischung von Filmsequenzen und Rennherausforderungen erwacht die Story zum Leben. Nach dem Finale der Handlung geht der Fortschritt in den Karrieremodus über und eröffnet eine Reihe neuer Events.

Grid Legends verfügt über ein verbessertes Mehrspielersystem, das Rennen sowie das Zusammenkommen mit Freunden in den Mittelpunkt des Erlebnisses stellt. Das Spiel unterstützt nicht nur plattformübergreifendes Gameplay, sondern informiert die darüber, wann Mitspieler:innen online sind und ermöglicht den Start eines Rennens mit nur drei kurzen Tastendrücken. Das Warten auf Freundschaftsanfragen und die Warterei in Lobbys haben ein Ende – Rennen starten beinahe unmittelbar, nachdem sie ausgewählt wurden.