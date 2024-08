EA SPORTS NHL 25 erscheint am 4. Oktober 2024 für PS5 und Xbox Serie

Electronic Arts gibt bekannt, dass EA SPORTS NHL 25 am 4. Oktober weltweit für PlayStation 5 und Xbox Serie-Konsolen erscheint.

Mehr zu EA SPORTS NHL 25

EA SPORTS NHL 25 basiert auf ICE-Q und bietet Fans die Zeit und den Raum, jeden Zentimeter des Eises zu kontrollieren, um ein Erlebnis zu schaffen, das den Kern der NHL bestmöglich widerspiegelt. ICE-Q basiert auf einem neuen, logikbasierten Animationssystem, das auf kontextbezogene Ereignisse mit Realismus reagiert und die Grundlage für die Überarbeitung des Gameplays von Chel bildet. Das Next-Gen Vision Control Skating ermöglicht es Spieler:innen, die blaue Linie zu überqueren, sich dem Puckträger anzunähern, das Tor im Auge zu behalten und vieles mehr. Die Empowered AI hilft dabei, authentische Spielzüge mit einem überarbeiteten Playbook auszuführen. Dadurch werden Powerplays verbessert und das Eis für eine bessere Positionierung und Offensivmöglichkeiten geöffnet.

Außerdem ermöglicht Reactive Actions mit einer Reihe von neuen Animationen, dass NHL-Spieler in kritischen Situationen besser reagieren können, was ihre Reaktionsfähigkeit, Kollisionsvermeidung und Zuverlässigkeit erhöht. „Das neue ICE-Q-Gameplay-System stellt einen grundlegenden Wandel in der Art und Weise dar, wie die Fans das Spiel erleben werden, denn seine Deep Intelligence gibt ihnen die vollständige Kontrolle über das Eis“, sagt Mike Inglehart, Senior Game Design Director bei EA Vancouver. „Eishockey ist einfach anders: NHL 25 bietet mehr Authentizität, größere Teamrivalitäten und ist inspiriert von den Superstars der nächsten Generation, die das Spiel immer wieder neu definieren.“