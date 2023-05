EA Sports kündigt Super Mega Baseball 4 an

EA und EA SPORTS kündigten nun EA SPORTS Super Mega Baseball 4 an. Zum ersten Mal in der Serie mit dem bekannten lustigen Stil und immersivem Gameplay können Fans von „Super Mega Baseball “ mit mehr als 200 überlebensgroßen legendären Baseballprofis wie David „Big Papi“ Ortiz, Jose Bautista, Babe Ruth, Hank Aaron und anderen zusammen mit den beliebten Super Mega League-All-Stars antreten. Der Hall of Fame Baseballspieler David Ortiz ist außerdem der erste Cover-Athlet der Reihe für Super Mega Baseball 4, das weltweit am 2. Juni für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC über Steam erscheint und generations- und plattformübergreifend spielbar ist.

„Es ist eine unglaubliche Ehre, der erste Cover-Athlet von Super Mega Baseball zu sein und im Spiel als Baseballlegende neben Hunderten anderen Ikonen unseres Sports zum ersten Mal in dieser Reihe anerkannt zu werden“, sagt der Hall of Fame Baseballspieler David Ortiz. „Super Mega Baseball 4 wird ein fantastisches und unterhaltsames Erlebnis für Fans sein, das den Humor und die Persönlichkeit des Baseballs wirklich einfängt.“