EA SPORTS FIFA 21 ab sofort erhältlich (+Testbericht)

Die neue virutelle FIFA-Fussballsaison hat mit dem Release von EA SPORTS FIFA 21 begonnen – ab sofort ist die neueste Auskopplung des Millionensellers für PS4, Xbox One und PC erhältlich. Im Spiel könnt ihr dank der Karrieremodus-Neuerungen jeden Moment eures Aufstiegs an die Spitze bestimmen und dank innovativen VOLTA FOOTBALL-Updates noch mehr Online-Spielvarianten mit FreundInnen erleben und dem Rhythmus der Straße so noch näherkommen. Im Zusammenspiel mit dem bislang intelligentesten Gameplay und neuen sozialen Spielerlebnissen in FIFA Ultimate Team dürfen sich die Fans auf absolute Authentizität freuen.

Die neuen FIFA 21 Features

Innovationen im Karrieremodus sorgen in diesem Jahr für zusätzliche Tiefe bei den Partien, den Transfers und im Training, für noch mehr Möglichkeiten bei der Steuerung der Teamentwicklung und einem noch leichteren Einstieg in die Managerkarriere. Features wie die interaktive Spielsimulation und die Spielerentwicklung ermöglichen die volle Kontrolle über die Saison, während die neuen Spielmechaniken der optimierten Gegner-KI für noch intelligentere KI-Entscheidungen bei Manndeckung, Zweikämpfen, Pässen und Dribblings sorgen.

VOLTA FOOTBALL kehrt auch in EA SPORTS FIFA 21 auf die Straße zurück und gibt euch die Chance, sich in den neuen präsentierten VOLTA-BATTLES Stars ins Team zu holen. Unter anderem geht es gegen Fußball-Ikonen wie den FIFA 21-Coverstar Kylian Mbappé, Weltstars wie den preisgekrönten Produzenten und DJ Diplo oder den Schwergewichts-Boxweltmeister Anthony Joshua. Weitere Namen prominenter Persönlichkeiten werden im Laufe von FIFA 21 in Zukunft hinzugefügt. Ihr könnt euch mit bis zu 4 FreundInnen zusammenschließen oder spontan in Community-Partien mit anderen VOLTA FOOTBALL-SpielerInnen einsteigen und im kooperativen 5-gegen-5-Online-Gameplay als Team gewinnen.

Noch intelligenteres Gameplay sorgt mit neuen dynamischen Angriffssystemen für noch mehr Torchancen. All diese Verbesserungen bringen die Entscheidungsfindung der Spieler auf ein völlig neues Niveau und belohnen Kreativität und Kontrolle in allen Spielfeldbereichen. Das Ergebnis ist ein noch authentischeres Fußballerlebnis mit Elementen wie der Positioning Personality, den neuen Creative Runs oder dem Agile Dribbling.

Ob die angekündigten Features wirklich so einen großen Wurf darstellen, erfahrt ihr in unserem „FIFA 21 Test: Update oder doch mehr“

Next-Gen-Upgrade und Releaseplattformen

Und auch von der Power des Next-Gen-Gamings können Fans profitieren: Das Dual Entitlement macht es möglich, ein FIFA 21-Exemplar ohne Zusatzkosten von PlayStation 4 auf PlayStation 5 (für das Upgrade auf Konsolen ohne Laufwerk ist der Kauf der digitalen Version des Spiels erforderlich) oder von Xbox One auf Xbox Series X upzugraden. Alle Fortschritte aus VOLTA FOOTBALL und FIFA Ultimate Team werden dabei übernommen, sodass die Fans ihren FUT-Verein und vieles mehr auf die nächste Konsolengeneration mitnehmen können. EA SPORTS FIFA 21 wird von EA Vancouver und EA Romania entwickelt und ist weltweit ab heute für PlayStation 4, Xbox One und PC (über Origin und Steam) erhältlich.