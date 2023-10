EA Sports FC Tactical: Ein rundenbasiertes Fußballspiel, wie Blitzball aus FFX?

EA macht ein rundenbasiertes Fußball-Strategiespiel, mit dem klingenden Namen EA Sports FC Tactical. Lest hier mehr über das Game!

Über EA Sports FC Tactical

Fußball, aber rundenbasiert und mit vielen Zahlen und Fähigkeiten: Das ist die bizarre Prämisse hinter dem kommenden EA Sports FC Tactical, einem mobilen Titel, der Anfang 2024 auf iOS und Android erscheinen wird. Das Unternehmen sagt, dass die eigenartigste Ausgabe seiner jahrzehntealten Franchise (ehemals FIFA) zu “authentischer Fußball-Action wie nie zuvor” führt. Wie die Beschreibung andeutet, werden Spiele simuliert, so dass wir die Aktionen der Spieler nicht direkt kontrollieren werden können. Stattdessen konzentriert es sich auf In-Game-Strategien wie Ausdauer und Power-Play-Management. Zu den spielbaren Modi gehören online-freundliche Spiele und “intensive Online-Wettbewerbe” wie Rangspiele, Ligen und Gilden. Es klingt wie ein Sportspiel für diejenigen, die 100 Prozent Strategie und wenig oder keine spielergesteuerte Aktion wollen.

Werbe-Screenshots zeigen einen Einzelkampf mit zugewiesenen numerischen Fähigkeiten für jeden Spieler. Sie sind in Kategorien wie Dribbeln, Eins-Zwei, Passieren und Schießen unterteilt. Verschiedene Spezialfähigkeiten mischen sich zu einer Vielzahl von Stärkewerten, die im Zweikampf miteinander verglichen werden. Es klingt, als hätte EA Kern-Gameplay-Elemente von Blitzball aus Final Fantasy X, oder auch Dinge von Captain Tsubasa: Rise of New Champions verwendet. Das Spiel wird über 5.000 lizenzierte Spieler aus “mehr als 10 Top-Ligen” haben, darunter die Premier League, La Liga, Bundesliga, Ligue 1 und Serie A. Sie können trainiert werden, die Fähigkeiten können verbessert werden, und natürlich gibt es auch Kosmetika. Das Gratis-Spiel kann vor dem voraussichtlichen Start am 18. Januar 2024 via dem Apple App Store und natürlich auch bei Google Play vorbestellt werden.