EA Sports FC 25 kommt mit einer Vielzahl von Verbesserungen

EA Sports hat seinen neuesten Deep Dive für das kommende EA Sports FC 25 veröffentlicht und einen Einblick in die Gameplay-Verbesserungen gegeben.

Über EA Sports FC 25

Zum größten Teil lag der Fokus auf der neuen FC IQ-Funktion, die ihr Debüt in EA FC 24 gab. Nun soll sie noch feinfühliger und vielseitiger werden. “Diese Überarbeitung der taktischen Grundlagen im gesamten Spiel bietet eine größere strategische Kontrolle und eine realistischere Teambewegung, während ein neues KI-Modell, das auf realen Daten basiert, die Spielertaktik durch brandneue Spielerrollen beeinflusst”, sagte Keegan Sabatino, Gameplayproduzent, über FC IQ. Mit FC IQ können die Spieler während eines Wettbewerbs verschiedene Formationen haben, wobei die Spieler während des Spiels die Rollen wechseln, um sich an diese Formationen anzupassen.

Rollen helfen zu bestimmen, wo sich euer Spieler aufstellen wird, wie er sich auf dem Feld verhalten wird und was er mit und ohne den Ball macht. Vor allem das Spiel abseits des Balls soll dadurch drastisch verändert werden, so positionieren sich bessere Spieler stets klüger und gefährlicher. FC IQ ist der Hauptfaktor für die Leistung der Spieler auf dem Feld, sagt EA. “Während eine Rolle die Hauptaufgaben des Spielers diktiert, ist der Fokus ein Modifikator der Rolle, der es den Spielern ermöglicht, ein oder zwei Eigenschaften dann zu optimieren”. Beim Start wird es 31 Rollen geben, die jeweils 1-3 Schwerpunkte haben. Diese Rollen und Schwerpunkte sind wie folgt:

Torhüter

Torwart – Verteidigen | Ausgewogen

Ausputzer – Ausgewogen

Außenverteidiger

Hinten – Verteidigen | Ausgeglichen

Flügel – Ausgewogen

Freigeist – Verteidigen | Ausgewogen

Offensiv – Ausgewogen | Angriff

Innenverteidiger

Verteidiger – Verteidigen | Ausgeglichen

Libero – Ausgewogen

Passgeber – Verteidigen | Aufbau

Zentrale Defensive

Halten – Verteidigen | Roaming

Vorstopper – Verteidigen

Lauernder Spielmacher – Verteidigen | Roaming

Mittelfeld

Box-to-Box – Ausgewogen

Halten – Verteidigen

Lauernder Spielmacher – Verteidigen

Spielmacher – Angriff | Roaming

Halb-Flügel – Ausgewogen | Angriff

Außenmittelfeld

Flügel – Ausgewogen | Angriff

Mittelfeldspieler – Verteidigen | Ausgewogen

Spielmacher – Angriff

Mit Zug zum Tor – Ausgewogen | Angriff

Offensives Mittelfeld

Spielmacher – Ausgewogen | Roaming

Hängende Spitze – Angriff

Halb-Flügel – Ausgewogen | Angriff

Flügelspieler

Flügel – Ausgewogen | Angriff

Mit Zug zum Tor – Ausgewogen | Angriff | Roaming

Spielmacher – Angriff

Sturm

Vollblutstürmer – Angriff mit Fokus auf Schüsse

Wilderer – Angriff

Falsche 9 – Aufbau

Vorpreschen – Ausgewogen | Angriff | Breit

Dies ist nur die Spitze des Eisbergs für Gameplay und FC IQ in EA Sports FC 25. Weitere Änderungen am Gameplay sind Team Tactics, Smart Tactics, HyperMotion- und PlayStyle-Updates, Passgenauigkeit, Set-Stücke, Torwart, Verteidigung und vieles mehr. EA Sports FC 25 erscheint am 20. September für diejenigen, die die Ultimate Edition des Spiels kaufen. Diejenigen, die die Standard Edition kaufen, erhalten das Spiel ab dem 27. September 2024.