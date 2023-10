EA Sports FC 24 ab sofort erhältlich

„EA SPORTS FC 24 ist unsere bisher beste Repräsentation von interaktivem Fußball. Es wird Fans aus aller Welt mit ihren Lieblingsvereinen und ihren Lieblingsprofis verbinden wie nie zuvor“, sagte David Jackson, VP of Brand von EA SPORTS FC. „Gemeinsam mit 19.000 Profis, über 700 Teams und 30+ Ligen beginnen wir unser neues Kapitel unter der Marke EA SPORTS FC mit einem bisher unerreichten Maß an Authentizität.“

„Der heutige Tag stellt einen Meilenstein dar und wir laden die Fans von The World’s Game ein, sich uns mit EA SPORTS FC anzuschließen“, sagte Nick Wlodyka, SVP & GM von EA SPORTS FC. „Die Innovation im Mittelpunkt der FC 24-Entwicklung in Verbindung mit der Verpflichtung zur Authentizität sorgen für ein unvergleichliches Fußballerlebnis, das umfassend und lebensnah ist – und das vor allem eine Community schafft, in deren Zentrum unsere Fans stehen.“

FC 24 Features:

Sei dabei und hol dir den EA SPORTS FC-Founder-Status: Fans, die EA SPORTS FC 24 noch vor dem 1. November 2023 spielen, werden zum FC-Founder und schalten Vorteile frei, wie exklusive Startbildschirme, Deko-Items im Spiel und exklusive Ziele und Aufgaben in Ultimate Team, darunter auch ein Founders-Evolution-Erlebnis.

Die Technologien hinter EA SPORTS FC 24: Damit EA SPORTS FC 24 eine neue Ära für die Fußballfans weltweit einläuten kann, basiert es auf drei Technologien, die gemeinsam für ein authentisches Fußballerlebnis sorgen. HyperMotionV* ist in Sachen Realismus der bislang größte Sprung nach vorne und überträgt die Fluidität des realen Fußballs mithilfe von volumetrischen Daten von mehr als 180 Top-Partien. Die PlayStyles wurden durch reale Opta-Daten und Daten aus anderen Quellen optimiert und verleihen den Profis eine noch nie dagewesene Dimension, die über die Gesamtwerte hinausgeht, um die Fähigkeiten auf dem Rasen aufzuzeigen, die die Profis auszeichnen. Die optimierte Frostbite-Engine sorgt für mehr Details, damit jeder Moment im Spiel noch mehr, wie Fußball aussieht und sich auch so anfühlt.

Ultimate Team präsentiert außergewöhnliche Talente, Wahlmöglichkeiten und Evolutions: Frauenfußball ist in Ultimate Team angekommen. Damit werden so viele Top-Profis in einem Jahr hinzugefügt wie noch nie zuvor – mit sechs neuen Ligen und einer Welt voller neuer Teamaufbau-Möglichkeiten. Mit einem Talentpool von +19.000 lizensierten Profis gibt es außerdem neue ICONS, Heroes und Top-Talente aus dem Männer- und Frauenfußball, die Fans in den Verein holen können und um die herum ein Team aufgebaut werden kann.

Mit dem neuen Evolutions-System ist es erstmals möglich Profis individuelle anzupassen und über EA SPORTS FC 24 zu verbessern. Profis müssen bestimmte Kriterien erfüllen um in das Evolutions-System zu passen. Danach müssen verscheidene Aufgaben und Ziele erfüllt werden, damit um die individuellen Fähigkeiten, PlayStyles und Gesamtwerte zu verbessern.

Verwalte dein Team im Karrieremodus: Von der Festlegung der Vereinsphilosophie als Manager:in bis hin zur Entscheidung, wie Fans selber als Profi auf dem Platz stehen – EA SPORTS FC 24 bietet die volle Kontrolle über die Gestaltung der eigenen Fußballgeschichte im Karrieremodus. Die Profikarriere bietet die Möglichkeit einen eigenen Profi zu steuern mit dem man alle möglichen Trophäen gewinnen und diesen bis an die Spitze des Weltfußballs bringen kann. Eine der neuen Trophäen für die Profikarriere ist der prestigeträchtige Ballon d’Or. Die Managementkarriere führt ein Total-Management-System ein, das zwei neue Elemente vereint: Taktikkonzept und Coaches, damit Fans bei allen wichtigen Vereinsentscheidungen involviert sind.

Mehr Infos auf dem Rasen: Im neuen EA SPORTS FC 24 wird das plattformübergreifende Gameplay auf alle Multiplayer-Online-Modi erweitert, darunter Vereine, Koop-Saison, VOLTA FOOTBALL und Ultimate Team-Koop. Von der Erstellung an wird kein Verein auf die Plattform des Erstellers beschränkt sein, sodass öffentliche Vereine sofort von Spieler:innen jeder Plattform derselben Generation gefunden und genutzt werden können .