EA hat ein weiteres Spiel namens Titanfall Legends eingestampft

Electronic Arts hat Berichten zufolge ein neues Einzelspieler-Spiel im Titanfall/Apex Legends-Universum abgesagt.

Bye, Titanfall Legends

Laut Bloomberg befand sich das Spiel in der Entwicklung im EA-Studio Respawn Entertainment, wo ein Team von etwa 50 Personen daran gearbeitet hatte. Das Projekt mit dem Codenamen Titanfall Legends wurde Berichten zufolge von Creative Director Mohammad Alavi geleitet, bis er das Unternehmen im Januar 2022 verließ. Respawn gab im Juli 2021 bekannt, dass es ein neues Einzelspieler-Abenteuerspiel entwickelt, das in einem “einzigartigen Universum” spielt, an das Alavi geknüpft war. Er war ein leitender Designer der Titanfall-Serie und der narrative Designdirektor bei Apex Legends während einer 11-jährigen Zeit bei Respawn.

Davor verbrachte er sieben Jahre bei Infinity Ward, wo er bekannte Call of Duty-Missionen entwarf, darunter “No Russian” und “All Ghillied Up”. Nach seinem Ausscheiden wurde behauptet, dass Respawns Spiel ein Ego-Shooter war, der auf Mobilität und Stil herum aufgebaut war und bis 2025 veröffentlicht werden sollte. Berichten zufolge wurde die Nachricht von der Absage des Spiels am Mittwoch intern von EA bekannt gegeben. Gleichzeitig kündigte EA öffentlich die Absage von Apex Legends Mobile und Battlefield Mobile sowie die Schließung des mobilen Studios Industrial Toys und eine Verzögerung für Star Wars Jedi: Survivor an. Da geht’s wohl rund in diesem Verbund, mal sehen, ob die Einsparungen merklichen Einfluss auf die nächsten Spiele von EA haben werden!