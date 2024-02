EA geht auf Sparkurs: Star Wars-Spiel wurde nun abgesagt

Electronic Arts hat einen in der Entwicklung befindlichen Star Wars-Ego-Shooter beim Entwicklerstudio Respawn abgesagt.

EA verzichtet auf Star Wars

Das 2022 angekündigte FPS-Spiel wurde vom ehemaligen LucasArts-Veteran und Medal of Honor-Mitschöpfer Peter Hirschmann geleitet, der zuvor an den ursprünglichen Battlefront-Spielen, The Force Unleashed und mehr arbeitete. In einer Erklärung, die neben der Ankündigung von fast 700 unternehmensweiten Entlassungen veröffentlicht wurde, sagte Laura Miele, Präsidentin von EA Entertainment, dass sie nach einer Überprüfung entschieden hatte, dass sich Respawn auf die Jedi– und Apex Legends-Serie konzentrieren sollte. Das macht natürlich in unsicheren Zeiten durchaus Sinn, aber auf der anderen Seite ist es jammerschade, dass nun die ganzen Bemühungen zunichte gemacht wurden.

“Die einzigartige Fähigkeit von Respawn, sich mit Spielern zu verbinden und außergewöhnliche Spielerlebnisse zu schaffen, ist in der Unterhaltung konkurrenzlos”, sagte sie in einer Erklärung. “Da wir uns in den letzten Monaten das Portfolio von Respawn angesehen haben, ist klar, dass die Spiele, auf die sich unsere Spieler am meisten freuen, Jedi und Respawns reiche Bibliothek von eigenen Marken sind. Da wir dies wissen, haben wir beschlossen, uns von der frühen Entwicklung eines Star Wars FPS Action-Spiels zu entfernen, um unsere Bemühungen auf neue Projekte zu konzentrieren, die auf unseren eigenen Marken basieren und gleichzeitig bestehende Spiele zu unterstützen.“