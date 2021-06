E3 2021 Nintendo Direct Stream startet am 15.6.2021 um 18:00 Uhr

Am 15. Juni zeigt Nintendo sein virtuelles Programm zur E3 2021 und eröffnet den Reigen mit einer E3 2021 Nintendo Direct Ausgabe.

In der rund 40-minütigen Präsentation gibt es jede Menge Informationen zu Nintendo Switch-Spielen, die zum Großteil noch 2021 erscheinen werden. Direkt im Anschluss könnt ihr bei Nintendo Treehouse: Live knapp drei Stunden lang erste Einblicke zu ausgewählten Nintendo Switch-Spielen bekommen – inklusive Spielszenen.

Wo findet ihr den E3 2021 Nintendo Direct-Stream?

Die Nintendo Direct-Ausgabe ist in verschiedenen Sprachen verfügbar, Nintendo Treehouse: Live wird ausschließlich in englischer Sprache ausgestrahlt. Beide Präsentationen können auf dem offiziellen deutschsprachigen YouTube-Kanal von Nintendo gesehen werden.

Was erhofft ihr euch von der Präsentation?

Ich persönlich fände es richtig cool, mal was Neues von Metroid Prime 4 oder The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 zu hören. Zudem würde ich mich riesig über eine Ankündigung von Mario Kart 9 oder einem neuen Bayonetta freuen, ganz zu schweigen von einem neuen Super Mario Videospiel. Was wünscht ihr euch?