Dune: Spice Wars erscheint in Early Access

Nach über zehn Jahren erscheint mit Dune: Spice Wars ein neues Echtzeit-Strategiespiel basierend auf Frank Herberts Science-Fiction/Fantasy Klassiker Dune. Von den Machern des beliebten Northgard orientiert sich die neueste Spieladaption mehr an den Büchern (vor allem Teil 1 und 2) als an dem 2021 erschienenen Kino-Blockbuster und bietet mehrere Fraktionen, bekannte Charaktere, Regionen, Gebäude und Gefährte. Setzt euren Einfluss im Landsraad durch, manipuliert eure Gegner in die Position, wo ihr sie braucht und meistert die gnadenlosen Bedingungen der Dünen Arrakis’.

Dune: Spice Wars startet am 26. April in Early Access auf Steam und soll nach und nach weiter ausgebaut werden.