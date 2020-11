Düsteres Fantasy-Action-Game Gods will fall angekündigt

Deep Silver kündigt heute die Veröffentlichung von Gods will fall für das PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC und Google Stadia an.

Das in Manchester von Clever Beans entwickelte düstere Fantasy-Action-Game greift die Geschichte um den Kampf der letzten, verbliebenen keltischen Krieger einer besiegten Armee gegen diabolische Götter auf.

Ihr seid die letzte Hoffnung der Menschheit

Die qualvolle Herrschaft der Götter besteht seit Jahrtausenden. Erpicht auf Grausamkeit und Leid erwarten sie Huldigung und blinden Gehorsam, basierend auf dem Eid zur Treue eines jeden Menschenwesen, ganz gleich ob Mann, Frau oder Kind. Diejenigen, die sich den Göttern widersetzen, erwartet ein langsamer und gnadenloser Tod.

SpielerInnen von Gods will fall begeben sich auf den blutigen Pfad der Krieger und erleben den verzweifelten Versuch der Menschheit, dem erbarmungslosen Griff der Götter zu entfliehen. Jeder Mann, jede Frau und jedes noch so wehrhafte Menschlein, das der brutalen Herrschaft der Götter schon seit langer Zeit zu entkommen gedenkt, ist dazu aufgerufen, einen von acht keltischen Clans aus Überlebenden zu formen, sich zu erheben und sich den Legionen unheilbringender Bestien und Lakaien zu stellen, die sich in den finsteren Reichen der Götter verbergen.

Der Erfolg eines jeden persönliches Feldzugs steht und fällt mit jeder getroffenen Entscheidung. Siegt und erlebt, wie Legenden geboren werden. Unterliegt und seht zu, wie Leben zu Staub zerfällt.

Gods will fall Announcement-Trailer