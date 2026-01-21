Drop Duchy: Complete Edition kommt auch für Konsolen

The Arcade Crew und Saw Mill Studio werden am 28. Januar das Roguelite-Strategiespiel Drop Duchy: Complete Edition für Xbox veröffentlichen.

Drop Duchy auch auf Konsolen

Diese Veröffentlichung wird dann von PlayStation 5 und Switch in diesem Frühjahr vervollständigt, teilten die Unternehmen mit. Es wird auch über Game Pass verfügbar sein, und die PC-Version wird über den Microsoft Store verfügbar sein. Der Titel wurde am 5. Mai 2025 erstmals über Steam und Epic Games Store für PC veröffentlicht. Drop Duchy nimmt das bekannte geometrische Puzzle-Gameplay, das wir alle kennen und lieben, mit einer neuen Perspektive auf: Anstatt einfach wie in Tetris Linien zu vernichten, geht es dieses Mal etwas anders zu.

Denn wir bauen ganz bedacht ein Reich mit Teilen verschiedener Formen und Typen, um feindliche Herausforderungen zu meistern. Richtig, hier wird gegeneinander gekämpft! Das Spiel ist eine Mischung aus Deckbau, Puzzle und Rogue-Lite und bietet ein neues Gameplay, das unseren Appetit als Block-Stacking-Taktiker steigern soll. Optimierung ist der Schlüssel zum Sammeln wertvoller Ressourcen, zum Schutz unserer Burg und zum Aufbau unserer Armee. Eine Niederlage ist jedoch nicht das Ende: Nutzt dabei die Erfahrung, die ihr in früheren Läufen gesammelt habt, um noch weiter zu kommen!