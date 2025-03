Drop Duchy: Wie wäre es mit Tetris als Roguelike-Stadtbau-Deckbuilder?

In Drop Duchy kombiniert ihr das Beste aus allen Welten. Ihr setzt eine Kachel nach der anderen, jeder Durchlauf ist anders: Lest hier mehr!

Über Drop Duchy

Jeder Lauf besteht aus einer Reihe von Spielen gegen rivalisierende Herzogtümer, davon könnt ihr einmal ausgehen. Diese spielen sich wie Tetris ab, allerdings ohne den Zeitstress – ihr habt so viel Zeit, wie ihr benötigt, um jeden Block zu platzieren. Die Blöcke selbst repräsentieren Gelände und Gebäude, und das Vervollständigen einer Linie extrahiert alle Ressourcen aus den betroffenen Kacheln. Ihr seht schon, wo das hingeht – das Ziel in Drop Duchy ist es, eure Möglichkeiten so vorteilhaft wie möglich zu arrangieren. Eine Farm zum Beispiel ist ein Block, der alle Ebenen um sie herum in Felder verwandelt, während eine Station so viele Soldaten erzeugt, je nachdem, mit wie vielen Waldblöcken sie verbunden ist. Synergien beginnen sich bald zu entwickeln – zum Beispiel verwandelt eine Kachel jede Menge Wald in Ebenen, die dann ein Bauernhof nutzen kann, wodurch das perfekte Gebiet entsteht, um einen Wachturm zu platzieren, der Bonussoldaten aus Ebenen und noch mehr von Feldern gewinnt.

Das Optimieren funktioniert dabei in beide Richtungen: In Drop Duchy platziert ihr nämlich eure eigenen als auch die Militärgebäude der Gegner. Also gilt es, eure eigenen effektiv und die des Gegners so schlecht wie möglich zu platzieren – zum Beispiel ein Trainingsgelände in nutzlosem Wald platzieren oder alle Bäume um eine Station herum entfernen. Hier ist alles erlaubt, bis dann alle Kacheln gesetzt sind. Denn dann beginnt die Schlacht, die sich aber recht einfach gestaltet – zwischen Schere-Stein-Papier-Prinzip und „die größere Armee gewinnt gegen die kleinere“ gibt es nur wenige Überraschungen. Spielt ihr weiter, bekommt ihr neue Gebäude, gewonnene Ressourcen und somit mehr Möglichkeiten. In jede Schlacht kann jedoch nur eine bestimmte Anzahl von Kacheln eingebracht werden, so dass ihr strategische Entscheidungen treffen müsst, die auf der vorhandenen Umgebung basieren. Probiert es selbst – die Demo ist Teil des Steam Next Fest, so dass ihr sie vor dem 3. März kostenlos spielen dürft.