Drei Valamar Hotels in Obertauern für ein Skilauf-Hallelujah

Valamar ist eines der führenden österreichischen Tourismusunternehmen in Kroatien. In 36 Hotels und Resorts sowie 15 Camping-Resorts in bekannten touristischen Destinationen verwöhnt die Hotelgruppe ihre Gäste: In Istrien, im traumhaften Flair des Südens, und in Obertauern, inmitten der verschneiten Österreichischen Alpen. Im Jahr 2018 begann die Erfolgsgeschichte von Valamar in der Salzburger Skidestination. Das Valamar Obertauern Hotel war das erste Hotel im Bunde der Skihotels. 2022 folgte das Kesselspitze Valamar Collection Hotel. Im Dezember 2023 fiel der Startschuss im Obertauern [PLACESHOTEL] mit einem Lifestyle-Konzept für moderne Reisende, die nach Freiheit und einen aktiven Urlaub suchen. Das Obertauern [PLACESHOTEL] ist seit 2023 Mitglied des Austrian Convention Bureau (ACB) und verfügt über einen multifunktionalen Veranstaltungsraum – den größten in Obertauern mit einer Kapazität von bis zu 280 Personen und mit atemberaubender Aussicht in die Bergwelt. Zudem setzt das Obertauern [PLACESHOTEL] auf Digitalisierung, um Tagungen und Veranstaltungen auf ein neues Niveau zu heben.