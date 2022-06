Drei neue Trailer – STAR OCEAN 6: THE DIVINE FORCE erscheint am 27. Oktober 2022

Square Enix kündigte an, dass das neue STAR OCEAN 6: THE DIVINE FORCE am 27. Oktober 2022 erscheinen wird.

Mehr über THE DIVINE FORCE

STAR OCEAN 6: THE DIVINE FORCE wird von tri-Ace Inc. entwickelt und beginnt ein neues Kapitel in der galaktischen Geschichte. Es erzählt eine spannende Story mit vielfältigen Charakteren, die Science-Fiction mit Fantasy verschmilzt. Vorbestellungen für die Einzelhandels- sowie digitale Versionen sind ab morgen möglich. Das Spiel bietet zwei Protagonisten zur Auswahl – das kennt man schon von Star Ocean 2: The Second Story (zu unserem Test). Auch hier könnt ihr wieder unterschiedliche Perspektiven auf die Geschichte und unterschiedlichen Gameplay-Erfahrungen genießen! Ihr habt die Wahl zwischen Raymond, der Captain des Handelsraumschiffs Ydas, und Laeticia, Prinzessin und Ritterin eines Königreichs auf dem unterentwickelten Planeten Aster IV.

Das Schicksal bringt Raymond, Laeticia und andere Verbündete zusammen. Alle Charaktere wurden vom bekannten Künstler Akiman (STAR OCEAN 5: Integrity and Faithlessness – zu unserem Test, STREET FIGHTER-Reihe) entworfen. In diesem Spiel können sich die Charaktere frei in 360°-Drehungen bewegen und die Lüfte unsicher machen. Dabei wird völlige Freiheit versprochen – ob ihr nun Felswände und Dächer erkundet oder ob ihr euch von Klippen nahtlos ins Kampfgetümmel stürzt. Serientypisch dürft ihr eine große Anzahl an Gegnern mit blitzschnellen Angriffen und besonderen Fähigkeiten erledigen und One-Hit-K.O.-Angriffe durchführen. Um den neuesten Teil für PC (via Steam), PlayStation- und Xbox-Konsolen zu feiern, haben die Entwickler drei neue Trailer für STAR OCEAN 6: THE DIVINE FORCE vorbereitet: