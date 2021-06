Drei neue Kitaria Fables Gameplay-Videos veröffentlicht

Während auf der E3 2021 von sämtlichen Publishern neue Spiele in eigenen Showcases enthüllt wurden, veröffentlichte PQube drei neue Gameplay-Videos zum Farming-Adventure Kitaria Fables veröffentlicht.

Im Adventure lernt ihr FreundInnen und Nachbarn im beschaulichen Tatzendorf kennen. Ihr baut zudem Saatgut auf der Thunderbunn Farm an und kümmert euch um die zarten Pflänzchen. Es stehen zahlreiche Blumen, Früchte und Gemüsesorten zur Auswahl, die mit ein wenig Arbeit und Geduld eine prächtige Ernte versprechen. Im Spielverlauf schaltet ihr neue Werkzeuge frei, geht in Kikis Laden auf die Jagd nach neuem Saatgut und erkundigt euch bei Ms. Apples nach den besten Kochrezepten für die Früchte eurer Arbeit. Quests und Kämpfe sind natürlich auch mit dabei. Mehr dazu seht ihr in den folgenden drei Mini-Gameplay-Trailern.