Dreame stellt absoluten Mähroboter-Primus Dreame Roboticmower A1 vor

Dreame Technology, Pionier innovativer Haushaltsgeräte, stellt mit dem A1 seinen ersten Mähroboter vor. Und der hat ganz schön viel Technik!

Über den Dreame Roboticmower A1

Die offizielle Website verrät es bereits: Hier wartet pures Premium-Feeling auf euch. So wird eine blitzschnelle Kartierung und Einrichtung ohne großen Aufwand versprochen. Die neue OmniSense 3D Ultra-Sensorik macht es möglich: Der A1 kommt vollständig ohne Begrenzungsdrähte oder Positionierungshilfen aus. Dafür erstellt er, nachdem er mit der Dreamehome-App verbunden wurde, schnell eine detaillierte Karte des Gartens. Ganz genau so, wie man es bereits von Dreame-Saugrobotern bereits kennt. Zudem gibt es eine Echtzeit-Routenplanung, auch für große Gärten – der A1 findet immer den besten Weg. Mit der ausgefeilten Sensorik bestimmt der Roboter seine Position zentimetergenau und plant seine Route durch den Garten in Echtzeit.

Dabei fährt er in U-Mustern über den Rasen, spart so Zeit und hinterlässt ein sauberes Ergebnis. Und weil er effizienter arbeitet, erhöht das seine Reichweite. In 24 Stunden schafft er so bis zu 1.000 Quadratmeter Rasenfläche. Sollte auf der Fahrt mal was dazwischen kommen, merkt er sich seinen letzten Standort. Wenn der integrierte Regensensor zum Beispiel einen Wetterwechsel bemerkt oder der Akkustand niedrig ist, kehrt der Roboter selbständig in seine Station zurück. Sobald der Akku wieder voll ist oder die Luft rein, setzt er selbstständig seine Arbeit fort, wo er zuvor aufgehört hat. Und er hat auch eine Hinderniserkennung mit Weitsicht! Damit er unbeaufsichtigt seiner Arbeit nachgehen kann, kommt der A1 mit einer besonders weitsichtigen Hinderniserkennung. Die 3D Omnidirectional Obstacle Avoidance erkennt Hindernisse zentimetergenau in bis zu 40 Metern Entfernung.