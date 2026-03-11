Dreame A3 AWD Pro Serie jetzt mit Einführungsrabatt erhältlich

Pünktlich zum Start der neuen Gartensaison macht Dreame Technology Schluss mit mühsamem Rasenmähen und störenden Begrenzungskabeln. Die neue A3 AWD Pro Serie ist speziell für anspruchsvolles Gelände konzipiert und nimmt euch die Arbeit vollautomatisch ab. Wenn ihr schnell entscheidet, könnt ihr euch im Zeitraum bis zum 23. März 2026 einen Einführungsrabatt von 300 Euro auf beide Modelle sichern. Mehr dazu in der Spring Sale News.

Zwei Kraftpakete für jede Grundstücksgröße

Damit ihr genau das passende Gerät für eure Rasenfläche findet, bietet Dreame die Serie in zwei Ausführungen an. Der A3 AWD Pro 3500 ist der ideale Partner für Flächen bis zu 3.500 m². Habt ihr ein besonders weitläufiges oder komplexes Grundstück, dürft ihr zum A3 AWD Pro 5000 greifen, der mühelos bis zu 5.000 m² bewältigt.

Technik, die Hindernisse und Steigungen meistert

Das Herzstück der neuen Generation ist das OmniSense™ 3.0 System. Durch die Kombination aus 360°-3D-LiDAR und binokularer KI-Vision erstellen die Roboter selbstständig eine präzise Karte eures Gartens. Ihr könnt euch darauf verlassen, dass die Geräte auch bei schwierigen Lichtverhältnissen oder schwachem GPS sicher navigieren. Dank des Allradantriebs sind Steigungen von bis zu 80 % kein Problem, und das Dual-Blade-Mähsystem macht selbst vor 15 cm hohem Gras nicht halt.

Auch das lästige Nachtrimmen der Kanten gehört der Vergangenheit an: Die EdgeMaster™ 2.0 Technologie sorgt dafür, dass die Messer bis auf 3 cm an den Rand herankommen. Über die zugehörige App habt ihr zudem jederzeit Zugriff auf das Garden Guardian System. Damit könnt ihr Live-Bilder einsehen, Ruhezeiten für eure Haustiere festlegen oder Geofencing-Warnungen aktivieren.

Preise und Verfügbarkeit im Überblick

Die Dreame A3 AWD Pro Serie ist ab sofort im Dreame Store und bei Amazon verfügbar. Während des zweiwöchigen Aktionszeitraums gelten folgende Konditionen:

A3 AWD Pro 3500: 2.599 Euro (statt 2.899 Euro)

2.599 Euro (statt 2.899 Euro) A3 AWD Pro 5000: 2.999 Euro (statt 3.299 Euro)

Gartenbesitzer:innen profitieren hier von einer Technik, die Sicherheit und Effizienz vereint, damit ihr eure Freizeit im Grünen entspannt genießen könnt.