Frühjahrsputz leicht gemacht: Dreame startet großen Spring Sale mit attraktiven Angeboten

Saubere Böden, frischer Rasen und perfektes Styling – der Frühling ist die ideale Zeit für einen Neustart im Zuhause. Passend dazu startet Dreame Technology seinen diesjährigen Spring Sale in Deutschland mit Preisnachlässen von bis zu 400 € auf ausgewählte Produkte aus den Bereichen Reinigung, Garten, Beauty und Küche. Die Angebote sind im Aktionszeitraum bis 16. März 2026 über Amazon verfügbar. Denn seien wir ehrlich: Wenn Technik uns Arbeit abnimmt, bleibt mehr Zeit für die schönen Dinge im Leben – oder zumindest für einen Kaffee in der Frühlingssonne.

Intelligente Saugroboter: Sauberkeit auf Autopilot

Matrix10 Ultra Complete

Mit bis zu 30.000 Pa Saugkraft, automatischem Moppaustausch im Dock und Heißwasser-Selbstreinigung richtet sich dieses Modell an Haushalte, die maximale Automatisierung und möglichst wenig Wartungsaufwand wünschen.

Normaler Preis: 1.299 €

Angebot: 999 €

(10. März bis 16. März)

Hier geht es zum Produkt.

X50 Ultra Complete

Der Saugroboter kombiniert 20.000 Pa Leistung mit Hindernisüberwindungssystem und automatischer Moppreinigung und eignet sich besonders für Haushalte mit Teppichen, Haustieren oder komplexen Wohnlayouts.

Normaler Preis: 1.199 €

Angebot: 799 €

(10. März bis 16. März)

Hier geht es zum Produkt.

Aqua10 Ultra Roller Complete

Dank innovativer Rollenwisch-Technologie mit kontinuierlicher Reinigung während des Betriebs bietet dieses Modell besonders gründliche Wischergebnisse und ist ideal für Hartböden mit höherem Reinigungsanspruch.

Normaler Preis: 1.199 €

Angebot: 899 €

(3. März bis 16. März)

Hier geht es zum Produkt.

L40s Pro Ultra

Die weiterentwickelte Version des L40 Ultra bietet bis zu 19.000 Pa Saugkraft, die HyperStream Detangling DuoBrush gegen Haarverwicklungen und ein All-in-One PowerDock mit automatischer Staubentleerung (bis zu 100 Tage), 75 °C Moppreinigung und automatischem Nachfüllen – ideal für gemischte Böden und hohen Komfort.

Normaler Preis: 749 €

Angebot: 569 €

(3. März bis 16. März)

Hier geht es zum Produkt.

L10s Ultra Gen3 Kit

Bis zu 25.000 Pa Leistung, automatische Station und intelligente Hinderniserkennung machen dieses Modell zu einer starken Allround-Lösung für alle, die erstmals auf vollautomatische Reinigung umsteigen möchten.

Normaler Preis: 499 €

Angebot: 429 €

(3. März bis 16. März)

Hier geht es zum Produkt.

Nass- und Trockensauger: Für gründliche Reinigung in einem Schritt

H15 Pro

Der Nass-Trockensauger kombiniert 21.000 Pa Saugleistung mit KI-gestützter Kantenreinigung und Heißwasser-Selbstreinigung der Bürste – ideal für Familienhaushalte mit häufigen Verschmutzungen.

Normaler Preis: 449 €

Angebot: 319 €

(10. März bis 16. März)

Hier geht es zum Produkt.

H15 Pro Heat

Mit bis zu 85 °C heißem Wasser zur Fleckenlösung, 22.000 Pa Leistung und automatischer Bürstenhygiene eignet sich dieses Modell besonders für Küchenbereiche oder stark beanspruchte Böden.

Normaler Preis: 599 €

Angebot: 469 €

(10. März bis 16. März)

Hier geht es zum Produkt.

H12 Pro Flexreach

Das flache 180-Grad-Design ermöglicht Reinigung unter Möbeln, während Selbstreinigung und Haarentwirrungssystem den Wartungsaufwand reduzieren – perfekt für Wohnungen mit vielen schwer erreichbaren Stellen.

Normaler Preis: 269 €

Angebot: 199 €

(3. März bis 16. März)

Hier geht es zum Produkt.

Stabstaubsauger: Der Helfer für den Alltag

V20 Pro

Mit bis zu 210 Airwatt Leistung, intelligenter Schmutzerkennung und HEPA-Filterung bietet der Akku-Staubsauger starke Performance für den gesamten Haushalt – vom Boden bis zum Auto.

Normaler Preis: 399 €

Angebot: 299 €

(3. März bis 16. März)

Hier geht es zum Produkt.

Smarte Gartenpflege

A3 AWD Pro 3500

Der Allrad-Mähroboter mit LiDAR-Navigation arbeitet ohne Begrenzungskabel, bewältigt Steigungen bis 80 % und eignet sich für große, anspruchsvolle Grundstücke bis etwa 3.500 m².

Normaler Preis: 2.599 €

Angebot: 2.299 €

(10. März bis 16. März)

Hier geht es zum Produkt.

A1 Pro

Mit kabelloser Installation, intelligenter Hinderniserkennung und effizienter Routenplanung richtet sich der A1 Pro an mittelgroße Gärten, die komfortabel automatisiert gepflegt werden sollen.

Normaler Preis: 1.599 €

Angebot: 899 €

(3. März bis 16. März)

Hier geht es zum Produkt.

Beauty-Technologie

Pocket Pro

Der kompakte, faltbare Hochgeschwindigkeits-Haartrockner mit Dualspannung ist besonders für Reisen oder den Alltag unterwegs geeignet – klein, aber leistungsstark.

Normaler Preis: 169 €

Angebot: 149 €

(10. März bis 16. März)

Hier geht es zum Produkt.

Haushalt

AP10 Luftreiniger

Mit mehrstufigem Filtersystem, 360-Grad-Luftzirkulation und spezieller Auslegung für Haushalte mit Haustieren verbessert der AP10 die Luftqualität und reduziert Gerüche sowie Allergene.

Normaler Preis: 399 €

Angebot: 279 €

(3. März bis 16. März)

Hier geht es zum Produkt.

SF25 Speisereste-Entsorger

Das kompakte Gerät nutzt ein Dreiklingensystem zur kraftvollen Zerkleinerung von Speiseresten, kombiniert mit Aktivkohlefilter gegen Gerüche und automatischer Hochtemperatur-Reinigung – ideal für Küchen mit hohem Nutzungsgrad.

Normaler Preis: 399 €

Angebot: 299 €

(3. März bis 16. März)

Hier geht es zum Produkt.

Tasti 5-in-1 AirFryer

Die tragbare Heißluftfritteuse kombiniert zwei Glasbehältergrößen (2,5 L und 4,5 L), 3D-Heißluftzirkulation und Dampffunktion für knusprige Ergebnisse bei weniger Öl – geeignet für flexible Nutzung zu Hause oder unterwegs.

Normaler Preis: 149 €

Angebot: 99 €

(10. März bis 16. März)

Hier geht es zum Produkt.

Frühjahrsaktion mit starken Preisvorteilen

Je nach Produkt können Käuferinnen und Käufer während des Spring Sales bis zu 700 € sparen. Die Aktion umfasst zahlreiche Kategorien – vom Saugroboter bis zum Airfryer – und bietet damit einen idealen Zeitpunkt für ein technisches Upgrade im Haushalt. Oder anders gesagt: Der Frühling ist die Zeit des Aufblühens – warum also nicht auch für die eigene Technik?