Dragon Ball Z: Kakarot DLC Trunks: Krieger der Hoffnung ab 11.6.2021 erhältlich

Bandai Namco gab nun bekannt, dass der Dragon Ball Z: Kakarot DLC Trunks: Krieger der Hoffnung am 11. Juni erscheint. Mit dem neuen DLC könnt ihr in dessen Hintergrundgeschichte des namensgebenden Zeitreisenen eintauchen.

Dieser zusätzliche Inhalt wird die Geschichte einer alternativen Welt schildern, in der Son-Goku seiner Herzkrankheit erlegen ist und in der die meisten Verteidiger der Erde den Cyborgs zum Opfer gefallen sind. In dieser Welt, die in Angst und Chaos lebt, könnte Trunks die allerletzte Hoffnung sein. Als kleinen Vorgeschmack haben wir einen Gameplaytrailer für euch, in dem ihr Gohan im Kampf mit C17 und C18 sehen könnt. Viel Spaß damit!