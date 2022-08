Dragon Ball Super: Super Hero Kritik: Gohan is on Fire

Nach Broly (2018) kehrt Dragon Ball Super mit dem neuen Film Super Hero ab 30.8.2022 hierzulande ins Kino zurück. Ob ihr euch auf den Kinoauftritt freuen könnt, erfahrt ihr in meiner Dragon Ball Super: Super Hero Kritik.

Zurück im Reich der Lebenden

Mit Dragon Ball Super wurde nach Dragon Ball GT tot geglaubte Milliarden Franchise ähnlich wie durch den Wünsche erfüllenden Shenlong im Sommer 2015 wieder ins Reich der Lebenden zurück geholt. Seit damals erleben wir abwechselnd neue Folgen der Serie aber auch immer wieder Filmableger, wovon der letzte (Anm. Dragon Ball Super Broly) die Fangemeinde in Ektase versetzte. Der epische Kampf mit Broly und den beiden Super Saiyajins Son Goku und Vegeta war derart intensiv und genial in Szene gesetzt worden, wie man es zuvor weder in der Serie noch in einen Dragon Ball Film gesehen hatte. Der Hype hält weiter an, sodass einen oft in Foren gestellte Frage lautet, wann denn endlich neue Dragon Ball Super Folgen kommen.

Was bisher geschah…

Könnt ihr euch alle noch an den Namen Red Ribbon Armee erinnern? Diese von Kommandant Red angeführte Truppe des Bösen hat es auf die Weltherrschaft abgesehen, doch dieser gemeine Plan wurde von einem Jungen namens Son Goku praktisch im Alleingang zunichte gemacht. Allerdings konnte der geniale Wissenschaftler Dr. Gero, der Cyborgspezialwaffen entwickelte, damals entkommen und untertauchen. Magenta andererseits, der seinen Vater verloren hatte, folgte dessen Willen und arbeitete am stillen Comeback der Armee. Dafür nutzte er die enormen Geldmittel der legalen Fassade des Pharmaunternehmens Red. Dr. Gero, der im Verborgenen weiter Cyborgs entwickelt, und sich selbst zum Cyborg umgebaut hatte, wurde einzige Zeit später erneut von Son Goku und seinen Kameraden aufgespürt. Am Ende wurde Dr. Gero von C17, den er selber erschaffen hatte, getötet. Nahezu zeitgleich mussten Son Goku und seine Freund:innen einen erbitterten Kampf gegen die noch in Forschung befindliche ultimative Waffe Cell ausfechten. Doch auch diesen immens starken Gegner konnten sie besiegen.

Nach all diesen Niederlagen schien es so als hätte Magenta das Comeback der Red Ribbon Armee bereits aufgegeben, doch dann erfuhr er, dass Dr. Hedo, der Enkel des verstorbenen Dr. Gero, ein noch größeres Genie als dieser sei. Nun will er sich dessen Talente zu Nutze machen, um endgültig mit allem abzurechnen und seine Rachegelüste zu stillen.

Ein neuer und noch stärkerer Cell?!

Wie zuvor berichtet, wird die Red Ribbon Armee unter der Leitung von Magenta wieder aktiv. Es herrscht Frieden und niemand ahnt etwas Böses. Piccolo trainiert mit Pan während Son Gohan eine wissenschaftliche Arbeit schreibt und die beiden “Ur-Saiyajins” bei Beerus trainieren. Ein Trainingskollege ist der Freude der Fans auch mit dabei: Broly. Und so schlägt der Angriff der militärischen Organisation ein wie eine Bombe. Ein Cyborg namens Gamma 2 attackiert Piccolo aus heiterem Himmel, während dieser gerade seinen Geist trainierte. Mit einem zerstörerischen Angriff scheint er den Namekianer ausgelöscht zu haben – zumindest ist er am visuellen Display des Cyborgs nicht mehr zu sehen. Voller Stolz, den Auftrag erledigt zu haben, kehrt er zur Basis zurück. Er merkt dabei aber nicht, dass Piccolo ihm folgt und sich einschleicht. Direkt im Hauptquartier erfährt er, dass Dr. Geros Enkel einen noch stärkeren Cell erschaffen will. Daraufhin informiert er Bulma, damit sie Son Goku und Vegeta wieder zurück auf die Erde holen kann. Doch leider erreicht sie die beiden nicht und so müssen die verbliebenen Kämpfer:innen der Gruppe Z auf der Erde sich selbst um die drohende Katastrophe kümmern.