Dragon Ball FighterZ Super Baby 2 joins the fight

Gute Nachrichten für die Dragon Ball FighterZ-Fans – Bandai Namco beschert uns ein Dragon Ball FighterZ Super Baby 2 Debüt! Am 15.1.2021 könnt ihr am eigenen Leib erfahren, wie sich Baby Vegeta in seiner ultimativen Form als Super Baby 2 schlägt. Hier der Launch-Trailer zum Selberansehen. Viel Spaß damit!