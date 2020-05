Dragon Ball FighterZ: Goku Ultra Instinct Reveal-Trailer

Ihr habt richtig in der Überschrift gelesen – Bandai Namco und Arc System Works bescheren euch ein Dragon Ball FighterZ Goku Ultra Instinct Reveal. Die bislang stärkste Form von Goku erscheint laut letzten Informationen am 22. Mai dieses Jahres für die PlayStation 4, Xbox One sowie den PC. FighterZ Pass 3-BesitzerInnen dürfen sich zudem schon zwei Tage früher auf das Debüt des neuen noch stärkeren Goku freuen. Wie das aussieht, zeigt euch der dazu passenden Reveal-Trailer. Viel Spaß damit!