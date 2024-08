Dr. Stone: Letzte Anime-Staffel wird 2025 ausgestrahlt

Die letzte Staffel von Dr. Stone, Dr. Stone Science Future wird 2025 ausgestrahlt. In dieser Saison wird es drei Handlungsstränge geben.

Mehr zur letzten Dr. Stone-Staffel

Es gibt nicht viele Informationen über die letzte Staffel, abgesehen vom Veröffentlichungsfenster und einem wichtigen Visual. Das Schlüsselbild zeigt Senku als Kind und einen Erwachsenen, der zum Mond aufschaut. Daneben gibt es ein Zitat von Senku, das besagt, dass sie zum Mond gehen werden. Diese letzte Staffel wird den Mondmissionsbogen abdecken, der der einzige Bogen in der Stone to Space Saga ist. Wie es der Name sagt, ist es ein Handlungsbogen, der sich hauptsächlich auf ihre bereits in der letzten Staffel angekündigte Weltraummission konzentriert. Alles auf der Jagd nach der mysteriösen Whyman-Entität!

Dr. Stone ist eine japanische Manga-Serie, die 2017 in Weekly Shonen Jump begann und 2022 endete. Insgesamt gibt es 27 Tankobon-Bände. Es folgt der Geschichte einer postapokalyptischen Welt, in der die Menschheit fast 4000 Jahre lang versteinert war. Nachdem sie aufgewacht sind, sind sie im Grunde wieder in der Steinzeit angelangt. Glücklicherweise ist der Protagonist Senku Ishigami ein wissenschaftliches Genie, das in der Lage ist, sämtliche Elemente und Produkte neu zu erfinden und andere versteinerte Menschen zu befreien. Sein Hauptziel ist es, eine neue wissenschaftliche Zivilisation aufzubauen, obwohl einige Leute dagegen sind. Dr. Stone Science Future, die letzte Staffel der Show, wird irgendwann im Jahr 2025 ausgestrahlt. Die Show, einschließlich der vorherigen Staffel New World, ist auf Crunchyroll verfügbar.