Crunchyroll hat die Crunchyroll Anime Awards 2025 Nominierten bekannt gegeben – die größte globale Feier für herausragende japanische Animationsfilme. Fans auf der ganzen Welt können auf der offiziellen Website der Crunchyroll Anime Awards Official Website jeden Tag bis zum 15. April für die Serien, Schöpfer und Darbietungen abstimmen, die sie lieben. Die weltweite Abstimmung der Fans hilft dabei, die Gewinner aus der unten aufgeführten Liste der Nominierten zu bestimmen. Die Stimmabgabe ist so einfach und zugänglich wie nie zuvor.

Das sind die Crunchyroll Anime Awards 2025 Nominierten

Anime des Jahres

DAN DA DAN Delicious in Dungeon Frieren: Beyond Journey’s End Kaiju No. 8 Solo Leveling Die Tagebücher der Apothekerin



Film des Jahres HAIKYU!! The Dumpster Battle Look Back Mononoke The Movie: The Phantom in the Rain My Hero Academia: You’re Next SPY x FAMILY CODE: White The Colors Within



Bester Original-Anime

BUCCHIGIRI?! GIRLS BAND CRY Jellyfish Can’t Swim in the Night Metallica Rouge Ninja Kamui Train to the End of the World



Beste Weiterlaufende Serie

BLEACH: Thousand-Year Blood War – The Conflict Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Hashira Training Arc My Hero Academia, My Hero Academia Staffel 7 ONE PIECE 【OSHI NO KO】-【OSHI NO KO】Staffel 2 SPY × FAMILY, SPY × FAMILY Staffel 2



Beste Neue Serie

DAN DA DAN Delicious in Dungeon Frieren: Beyond Journey’s End Kaiju No. 8 Solo Leveling Die Tagebücher der Apothekerin



Bestes Opening

Abyss – Yungblud – Kaiju No. 8 Bling-Bang-Bang-Born – Creepy Nuts – MASHLE: MAGIC AND MUSCLES The Divine Visionary Candidate Exam Arc Fatal – GEMN -【OSHI NO KO】Staffel 2 LEveL – SawanoHiroyuki[nZk]: TOMORROW X TOGETHER – Solo Leveling Otonoke – Creepy Nuts – DAN DA DAN UUUUUS! – Hiroshi Kitadani – ONE PIECE



Bestes Ending

Antanante – riria. – Ranma1/2 Burning – Hitsujibungaku – 【OSHI NO KO】Staffel 2 KAMAKURA STYLE – BotchiBoromaru – The Elusive Samurai Nobody – OneRepublic – Kaiju No. 8 request – krage – Solo Leveling TAIDADA – ZUTOMAYO – DAN DA DAN



Beste Action

BLEACH: Thousand-Year Blood War – The Conflict DAN DA DAN Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Hashira Training Arc Kaiju No. 8 Solo Leveling WIND BREAKER



Beste Komödie

Delicious in Dungeon KONOSUBA -God’s Blessing on This Wonderful World! 3 MASHLE: MAGIC AND MUSCLES The Divine Visionary Candidate Exam Arc My Deer Friend Nokotan Ranma1/2 SPY × FAMILY Staffel 2



Bestes Drama

A Sign of Affection DEAD DEAD DEMONS DEDEDEDE DESTRUCTION Frieren: Beyond Journey’s End 【OSHI NO KO】Staffel 2 Pluto Die Tagebücher der Apothekerin



Bester Isekai-Anime

KONOSUBA -God’s Blessing on This Wonderful World! 3 Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation (Staffel 2, Cour 2) Re:ZERO -Starting Life in Another World- Staffel 3 Shangri-La Frontier Staffel 2 Suicide Squad ISEKAI That Time I Got Reincarnated as a Slime Staffel 3



Beste Romanze

A Sign of Affection Blue Box Makeine: Too Many Losing Heroines! Ranma1/2 Scott Pilgrim Takes Off The Dangers in My Heart Staffel 2



Bestes Slice of Life

Laid-Back Camp Staffel 3 Makeine: Too Many Losing Heroines! Mr. Villain’s Day Off My Deer Friend Nokotan Sound! Euphonium 3 The Dangers in My Heart Staffel 2



Beste Animation

DAN DA DAN Delicious in Dungeon Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Hashira Training Arc Frieren: Beyond Journey’s End Kaiju No. 8 Solo Leveling



Beste Background Art

DAN DA DAN Delicious in Dungeon Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Hashira Training Arc Frieren: Beyond Journey’s End Pluto Die Tagebücher der Apothekerin



Bestes Charakterdesign

DAN DA DAN Delicious in Dungeon Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Hashira Training Arc Frieren: Beyond Journey’s End Kaiju No. 8 Die Tagebücher der Apothekerin



Beste Regie

Fuga Yamashiro – DAN DA DAN Haruo Sotozaki – Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Hashira Training Arc Keiichiro Saito – Frieren: Beyond Journey’s End Megumi Ishitani – ONE PIECE FAN LETTER Norihiro Naganuma – Die Tagebücher der Apothekerin Yoshihiro Miyajima – Delicious in Dungeon



Bester Hauptcharakter

Frieren – Frieren: Beyond Journey’s End Kafka Hibino – Kaiju No. 8 Okarun – DAN DA DAN Maomao – Die Tagebücher der Apothekerin Momo – DAN DA DAN Sung Jinwoo – Solo Leveling



Bester Nebencharakter

Fern – Frieren: Beyond Journey’s End Himmel – Frieren: Beyond Journey’s End Jinshi – Die Tagebücher der Apothekerin Seiko – DAN DA DAN Senshi – Delicious in Dungeon Turbo-Oma – DAN DA DAN



Bester „Muss unbedingt beschützt werden“ Charakter

Anya Forger – SPY × FAMILY Staffel 2 Frieren – Frieren: Beyond Journey’s End Okarun – DAN DA DAN Senshi – Delicious in Dungeon Tokiyuki Hojo – The Elusive Samurai Yuki Itose – A Sign of Affection



Bester Anime-Song

Abyss – Yungblud – Kaiju No. 8 Bling-Bang-Bang-Born – Creepy Nuts – MASHLE: MAGIC AND MUSCLES The Divine Visionary Candidate Exam Arc Fatal – GEMN -【OSHI NO KO】Staffel 2 LEveL – SawanoHiroyuki[nZk]: TOMORROW X TOGETHER – Solo Leveling Otonoke – Creepy Nuts – DAN DA DAN The Brave – YOASOBI – Frieren: Beyond Journey’s End



Bester Soundtrack

BLEACH: Thousand-Year Blood War – The Conflict- Shiro Sagisu DAN DA DAN – kensuke ushio Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Hashira Training Arc – Yuki Kajiura, Go Shiina Frieren: Beyond Journey’s End – Evan Call Look Back – Haruka Nakamura Solo Leveling – Hiroyuki Sawano



Beste Synchronisierung (Japanisch)

Aoi Yuki (Maomao) – Die Tagebücher der Apothekerin Atsumi Tanezaki (Frieren) – Frieren: Beyond Journey’s End Kenichi Suzumura (Bravern) – Brave Bang Bravern! Shion Wakayama (Momo) – DAN DA DAN Sayaka Sembongi (Marcille) – Delicious in Dungeon Natsuki Hanae (Okarun) – DAN DA DAN



Beste Synchronisierung (Englisch)

AJ Beckles (Okarun) – DAN DA DAN Aleks Le (Sung Jinwoo) – Solo Leveling Jessie James Grelle (Armin Arlelt) – Attack on Titan Final Season THE FINAL CHAPTERS Special 2 Mallorie Rodak (Frieren) – Frieren: Beyond Journey’s End Sarah Natochenny (Alya) – Alya Sometimes Hides Her Feelings in Russian SungWon Cho (Senshi) – Delicious in Dungeon



Beste Synchronisierung (Arabisch)

Basil Al-Rifai (Loid Forger) – SPY × FAMILY Staffel 2 Hiba Snobar (Anya Forger) – SPY × FAMILY Staffel 2 Julien Chaaya (Isagi) – BLUE LOCK Staffel 2 Lama AlSayyagh (Marcille) – Delicious in Dungeon Mohammed Sami (Rin) – BLUE LOCK Staffel 2 Nawar AlMahairi (Laios) – Delicious in Dungeon



Beste Synchronisierung (Brasilianisches Portugiesisch)

Bruna Laynes (Marcille) – Delicious in Dungeon Celso Henrique (Sunraku) – Shangri-La Frontier Staffel 1 Charles Emmanuel (Sung Jinwoo) – Solo Leveling Gigi Patta (Maomao) – Die Tagebücher der Apothekerin Heitor Assali (Reno Ichikawa) – Kaiju No. 8 Pedro Azevedo (Dot Barrett) – MASHLE: MAGIC AND MUSCLES The Divine Visionary Candidate Exam Arc



Beste Synchronisierung (Kastilisches Spanisch)

Ainhoa Maiquez (Miyo Saimori) – My Happy Marriage Clara Schwarze (Akane Tendo) – Ranma1/2 Jorge Peña (Senshi) – Delicious in Dungeon Mario Ballart (Kafka Hibino) – Kaiju No. 8 Masumi Mutsuda (Sung Jinwoo) – Solo Leveling Sandra Villa (Frieren) – Frieren: Beyond Journey’s End



Beste Synchronisierung (Französisch)

Adrien Antoine (Kafka Hibino) – Kaiju No. 8 Audrey Sablé (Naomi Orthmann) – Metallic Rouge Jaynelia Coadou (Momo) – DAN DA DAN Julien Allouf (Jinshi) – Die Tagebücher der Apothekerin Marie Nonnenmacher (Frieren) – Frieren: Beyond Journey’s End Martin Faliu (Ranma Saotome) – Ranma1/2



Beste Synchronisierung (Deutsch)

Daniel Schlauch (Monkey D. Luffy) – ONE PIECE Felix Kamin (Kafka Hibino) – Kaiju No. 8 Florian Knorn (Ranma Saotome) – Ranma1/2 Franciska Friede (Momo) – DAN DA DAN Jörg Hengstler (Kogoro Mori) – Detective Conan: Black Iron Submarine Magdalena Höfner (Marcille) – Delicious in Dungeon



Beste Synchronisierung (Hindi)

Abhishek Sharma (Einar) – VINLAND SAGA Staffel 2 Lohit Sharma (Satoru Gojo) – JUJUTSU KAISEN Staffel 2 Natasha John (Frieren) – Frieren: Beyond Journey’s End Rajesh Shukla (Sung Jinwoo) – Solo Leveling Ranjit R Tiwari (Yoichi Isagi) – BLUE LOCK Staffel 2 Rushikesh Phunse (Kafka Hibino) – Kaiju No. 8



Beste Synchronisierung (Italienisch)

Alessandro Pili (Kenma Kozume) – HAIKYU!! The Dumpster Battle Andrea Oldani (Jinshi) – Die Tagebücher der Apothekerin Ilaria Pellicone (Kyomoto) – Look Back Katia Sorrentino (Neia Baraja) – OVERLORD: The Sacred Kingdom Martina Felli (Frieren) – Frieren: Beyond Journey’s End Mattia Bressan (Kafka Hibino) – Kaiju No. 8



Beste Synchronisierung (Lateinamerikanisches Spanisch)

Alicia Vélez (Momo) – DAN DA DAN Desireé González (Maomao) – Die Tagebücher der Apothekerin Erika Ugalde (Frieren) – Frieren: Beyond Journey’s End Luis Leonardo Suárez (Muzan Kibutsuji) – Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Hashira Training Arc Miguel Ángel Leal (Eren Jaeger) – Attack on Titan Final Season THE FINAL CHAPTERS Special 2 Omar Sánchez (Kafka Hibino) – Kaiju No. 8



Die Crunchyroll Anime Awards sind das führende jährliche Preisverleihungsprogramm, das die Schöpfer, Musikschaffenden und Darbietungen ehrt, die die weltweite Liebe zum Anime vorantreiben. Die neunten jährlichen Anime Awards finden am 25. Mai 2025 im Grand Prince Hotel Shin Takanawa in Tokio statt. Sony Music Solutions Inc, Teil von Sony Music Entertainment (Japan) Inc, und Dempsey Productions werden Crunchyroll bei der Durchführung der Veranstaltung unterstützen. Die Veranstaltung wird für ein weltweites Publikum per Livestream übertragen.