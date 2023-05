Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons – Nostalgische Koop-Action kommt

Das ursprüngliche Double Dragon erfand 1987 im Grunde genommen das Genre der Koop-Beat-em-up-Action. Dank dem Entwicklerteam von Modus Games kommen wir auch 2023 in den Genuss dieser Nostalgie, denn Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons wird im Herbst auf PC, PlayStation- und Xbox-Konsolen sowie Nintendo Switch erscheinen. Der Trailer zeigt eine Rückkehr zur bewährten Beat-em-up-Formel. Es gibt einen schönen pixeligen Retro-Kunststil, 13 spielbare Charaktere zur Auswahl und natürlich lokales Koop-Modus für zwei Spieler. Der neue Titel enthält auch eine Tag-Team-Fähigkeit, so dass wir tatsächlich als zwei Charaktere gleichzeitig spielen können.

Der Entwickler Modus Games zeigt zudem einige Roguelite-Elemente, wie z.B. eine dynamische Missionsauswahlfunktion, die sowohl die Länge der Level, die Anzahl der Feinde sowie den generellen Schwierigkeitsgrad zufällig würfelt. Schließlich ist Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons ein Spiel aus dem Jahre 2023, es wird also auch RPG-Mechaniken geben wie etwa käufliche Upgrades. Von der Story her steuert ihr Jimmy und Billy Lee durch New York City, das durch einen Atomkrieg verwüstet wurde. Banden von Hooligans ziehen durch die radioaktiven Straßen, und es liegt an euch, wieder für ein Stückchen Ordnung zu sorgen. So prügelt ihr euch durch das Game, und wir sind gespannt, ob das Ganze auch Spaß machen wird. Was haltet ihr von diesem Titel?