Doom Eternal Switch-Version kommt am 8.12.2020

Gute Nachrichten für alle Doom-Fans, die eine Switch besitzen – Bethesda veröffentlicht die DOOM ETERNAL am 8. Dezember als Digital-Download auf der Nintendo Switch. Diese Version wurde in Zusammenarbeit mit Panic Button entwickelt – dem Studio, auf dessen Konto die Nintendo Switch-Ports für DOOM (2016), Wolfenstein II: The New Colossus und Wolfenstein: Youngblood gehen –, sodass ihr nun auch die Singleplayer-Kampagne überall und jederzeit erleben könnt.

Was hat die Doom Eternal Switch Version zu bieten?

Erlebt mit Doom Eternal das Nonplusultra in Sachen Geschwindigkeit und Durchschlagskraft – das nächste Level knallharter First-Person-Action durch idTech 7. Mit einem schultermontierten Flammenwerfer, der ausfahrbaren Klinge, verbesserten Waffen, neuen Fähigkeiten und mehr werdet ihr zum bwz. zur ultimativen DämonenschlächterIn.

Nutzt auf der Nintendo Switch die gyroskopische Steuerung für das Zielen mit Bewegungssteuerung – in Verbindung mit dem Control Stick erhaltet ihr laut eigenen Angaben die perfekte Verschmelzung von Immersion und Präzision. Zudem könnt ihr im BATTLE-MODUS, einem 2v1-Multiplayer, eure Skills auf die Probe stellen: Hier nimmt es ein bis an die Zähne bewaffneter Slayer mit zwei spielergesteuerten Dämonen in einem fesselnden Best-Of-Five-Rundenkampf auf.