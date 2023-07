Dolphin: Kein Nintendo-Emulator auf Valves Steam-Plattform

Die Pläne für eine Steam-Veröffentlichung des Dolphin-Emulators (GameCube und Wii) wurden verworfen, sagen die Schöpfer.

Dolphin bleibt, kommt aber nicht auf Steam

Die Entwickler zogen einen im März angekündigten Plan zurück, Dolphin auf Steam zu bringen, nachdem Diskussionen zwischen Nintendo und Valve die Schöpfer des Emulators in eine “unmögliche” Situation gebracht hatten: die Genehmigung von Nintendo zu erhalten, ihren Emulator über Steam zu veröffentlichen. Am Donnerstag bestätigten die Schöpfer hinter dem Emulator, dass ihre Software von Valve effektiv blockiert wurde und dass die Steam-Store-Liste entfernt wurde. Laut einem Beitrag des Teams wandte sich die Rechtsabteilung von Valve an Nintendo of America, nachdem die geplante Steam-Veröffentlichung angekündigt wurde. Nintendo soll Valve gebeten haben, die Steam-Veröffentlichung des Emulators zu blockieren.

Die Schöpfer sagen, dass sie ihre Bemühungen aufgeben, Dolphin auf Steam zu veröffentlichen, aber dass einige der für diese Version des Emulators entwickelten Funktionen immer noch veröffentlicht werden. Der Emulator kann bereits über die Website des Projekts heruntergeladen werden und ist mit Android-, Linux-, Mac- und Windows-PCs kompatibel. “Valve betreibt letztendlich den Laden und kann jede Bedingung festlegen, die sie wünschen, dass Software darauf erscheint”, sagten die Macher des Projekts. “Aber angesichts der langjährigen Haltung von Nintendo zur Emulation finden wir die Anforderung von Valve, die Genehmigung von Nintendo für eine Steam-Veröffentlichung zu erhalten, für unmöglich. Leider ist es das”.