DLC zu Tales of Arise: Beyond the Dawn angekündigt, erscheint November 2023

Zwei Jahre nach seinem Erscheinen bekommt Tales of Arise mit Beyond the Dawn ein weiteres Stück Geschichte verpasst. Lest hier mehr!

Mehr zu Tales of Arise: Beyond the Dawn

Das an sich sehr gute RPG bekommt nun relativ unerwartet Nachschub: Tales of Arise – Beyond the Dawn versucht, der Geschichte von Dahna und Rena am 9. November 2023 noch mehr Substanz zu verleihen. Der Trailer, der während Sonys State of Play gezeigt wurde, zeigt die Wiedervereinigung der gesamten Bande, ein Jahr nach den Ereignissen der Geschichte des Hauptspiels. Alphen scheint sich um ein Kind zu kümmern, das aufgrund seiner Abstammung auf der Flucht ist, und die Crew wird in das Drama um es herum verwickelt. Wir können die Rückkehr einiger bekannter Gesichter und Orte im Trailer sowie einige neue Sehenswürdigkeiten sehen. In einer Pressemitteilung sagt Bandai Namco, dass der DLC über 20 Stunden neuer Spielinhalte mit neuen Quests, Dungeons, Bosskämpfen und einem neuen Handlungsbogen bringen wird.