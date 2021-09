Tales of Arise ab sofort erhältlich

Bandai Namco veröffentlichte nun – wie gesplant – mit Tales of Arise den neuen Teil des Tales-of-Franchise, heute für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC. Eine Demo des Spiels ist weiterhin für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und ab heute auch für PC erhältlich (wir berichteten).

Fordert das Schicksal heraus, an das ihr gebunden seid!

Rena beherrscht Dahna nun schon seit 300 Jahren, beutet den Planeten aus und nimmt den Menschen ihre Freiheit und ihre Würde. Unsere Geschichte beginnt mit Alphen und Shionne, zwei Personen aus unterschiedlichen Welten, vereint durch ihr Streben, ihr Schicksal zu verändern und eine neue Zukunft zu schaffen. Euch erwarten die unterschiedlichsten Charaktere, ein intuitives Kampfsystem und eine fesselnde Geschichte in einer wunderschönen Welt, für die es sich zu kämpfen lohnt. Tales of Arise bietet eine JRPG-Erfahrung der Extraklasse.