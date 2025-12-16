Divinity: Original Sin 2: Definitive Edition ist nun erhältlich

Larian Studios hat die Divinity: Original Sin 2: Definitive Edition auf sämtlichen Plattformen der aktuellen Generation veröffentlicht.

Mehr zu Divinity: Original Sin 2: Definitive Edition

Baldur’s Gate 3 hat Larian als Entwickler, den man nicht verpassen kann, gefestigt. Ganz so wie wir es bei CD Projekt Red nach The Witcher 3 gesehen haben, und wir haben letzte Woche bei den Game Awards 2025 herausgefunden, dass noch mehr kommt. Mit Divinity kehrt das Entwicklerstudio in gewisser Weise zu seiner Originalserie zurück. Natürlich hat diese Ankündigung die Leute dazu geführt, sich das anzusehen, was vorher aus diesem Studio kam, und der letzte Eintrag, Divinity: Original Sin 2, ist etwas, das unter Fans von Rollenspielen und rundenbasiertem Kampf schon längst heiße Ware ist. Und jetzt hat Larian ein eventuelles Im-Nachhinein-Spielen viel attraktiver gemacht, denn über ein Jahr später, seit es von PEGI für Xbox Series X|S und PS5 bewertet wurde, hat Larian auf seiner Website bestätigt, dass Divinity: Original Sin 2: Definitive Edition jetzt für diese Konsolen sowie für die Nintendo Switch 2 verfügbar ist.

Noch bessere Nachrichten für alle, die das Spiel auf PS4, Xbox One oder der ursprünglichen Nintendo Switch besitzen, ist, dass es ein völlig kostenloses Upgrade ist. Obwohl Larian selbst mit dem neuen Eintrag betont, dass man Original Sin 2 nicht gespielt haben muss, um das neue Divinity-Spiel zu verstehen, und sagt: „Divinity wird eine völlig neue Geschichte bieten, aber es gibt einige Kontinuität und Charaktere für diejenigen, die frühere Spiele gespielt haben. Sie könnten sogar bestimmte Dinge aufgreifen, andere vielleicht nicht!“ Weder der Trailer noch der begleitende FAQ-Beitrag beschreiben tatsächlich, was in diesen Ausgaben neu ist; Angesichts der Tatsache, dass die vorherigen Konsolenversionen bei 30 fps gedeckelt sind und der Trailer sie bei 60 fps anzeigt, scheint es, als wäre es ein einfacher Anstieg in Bezug auf Bildrate und Grafikpracht zu sein, anstatt irgendwelche bahnbrechenden Ergänzungen wie etwa eine Maussteuerung.