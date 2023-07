Disney Speedstorm – Staffel 3 bringt Minnie Maus und Lilo & Stitch-Thema

Die von Lilo & Stitch inspirierte Staffel 3 startet am 1. August und fügt die folgenden Rennfahrer aus der Serie hinzu: Stitch, Angel, Lilo, Jumba und Captain Gantu. Es wird eine Lilo & Stitch-Themen-Saisontour, eine passende Umgebung und auch Anpassungsartikel enthalten. Minnie Maus wird dem Spiel auch als vorgestellte Rennfahrerin für Staffel 3 hinzugefügt, wobei die Spieler sie durch den Abschluss eines besonderen Ereignisses freischalten können, so die ersten Berichte. Sie wird eine Rennfahrerin der Brawler-Klasse sein, ihre einzigartige Fähigkeit wird Helper’s Aura sein, und die Spieler werden in der Lage sein, Minnie mit einem verbrauchbaren Polka Dot-Schleifchen zu verbessern.

Gameloft hat kürzlich bestätigt, dass Disney Speedstorm am 28. September offiziell als Free-to-Play-Titel auf PC und Konsolen veröffentlicht wird und damit den Early Access-Zeitraum abschließt. Der Early Access für den Kart-Racer wurde im April über drei separate Premium-Versionen gestartet, die jeweils unterschiedliche zusätzliche Inhalte bieten. “Seit der Einführung von Early Access haben wir unschätzbares Feedback und Unterstützung von unserer unglaublichen Community von Spielern erhalten, die maßgeblich an den Verbesserungen beteiligt waren, die während des Early Access vorgenommen wurden”, sagte Gameloft diesen Monat. “Der Umzug zu einem Free-to-Play-Erlebnis wird es auch mehr Spielern ermöglichen, an einem voll robusten Wettkampf- und Koop-Rennerlebnis teilzuhaben. Wir können es kaum erwarten, diese gemeinsame Reise fortzusetzen, wenn wir in diese aufregende neue Phase eintreten. Bleiben Sie dran für weitere Details!”