Offiziell: Disney Speedstorm erscheint am 28. September 2023 als Free-to-Play-Titel

Disney Speedstorm wird am 28. September offiziell als Free-to-Play-Titel auf PC und Konsolen veröffentlicht und seine Early-Access-Periode abschließen.

Mehr zu Disney Speedstorm

Der Kart-Kracher startete am 18. April im Early Access über drei separate Premium-Versionen, von denen jede unterschiedliche zusätzliche Inhalte bietet. Das Spiel war so wie Disney Dreamlight Valley schon immer dafür gemacht, zu einem späteren Zeitpunkt als Free-to-Play-Titel zu erscheinen. “Seit der Einführung von Early Access haben wir unschätzbares Feedback und Unterstützung von unserer unglaublichen Gemeinschaft von Spielern erhalten, die maßgeblich an den Verbesserungen während des Early Access beteiligt waren”, sagte der Entwickler Gameloft.

“Der Wechsel zu einem Free-to-Play-Erlebnis wird es auch mehr Spielern ermöglichen, an einem voll robusten Wettkampf- und Koop-Rennerlebnis teilzunehmen. Wir können es kaum erwarten, diese Reise gemeinsam fortzusetzen, wenn wir in diese aufregende neue Phase eintreten. Bleiben Sie dran für weitere Details!” Die Premium-Gründerpakete bleiben verfügbar, bis der Early Access geschlossen wird, sagte der Entwickler. Wir haben das Spiel bereits eingehend getestet, und unseren Testbericht darüber findet ihr gleich hier!