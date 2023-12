Disney Speedstorm: Fünfte Saison beginnt mit Frozen-Charakteren und Optimierungen

Disney Speedstorm startet seine fünfte Staffel, zusammen mit einem neuen Update, das verschiedene Optimierungen mit sich bringt.

Speedstorm: Let it Go

Die fünfte Staffel mit dem Titel Let it Go basiert auf Frozen und fügt fünf Charaktere aus der Serie zusammen mit einem neuen Track in Arendelle hinzu. Es wird auch drei andere Charaktere in der Mitte der Saison hinzufügen, was insgesamt acht neue Rennfahrer macht.