Disney Speedstorm erscheint am 18. April, erster Blick als Video verfügbar

Disney Speedstorm ist ein demnächst erscheinendes, kostenlos spielbares Kart-Rennspiel im Universum der Maus. So wie Dreamlight Valley bedient sich auch der Karttitel Disneys überwältigender Charakteranzahl und geistigem Eigentum. Das Video von Game Informer bekommt ihr gleich hier zu sehen:

Im Detail: Sehr interessant sind einige Kniffe im Spiel, die man erspähen kann. So soll es Belohnungen in Form von Marken in jedem Rennen geben, nicht nur etwa für gutes Abschneiden unter den Top 3, sondern auch für das Erfüllen anderer Ziele wie manueller Boosts oder eine Drift-Distanz. Grafisch wirkt der Titel ebenfalls sehr gut, weitaus besser, als man es bei einem Free-to-play-Spiel erwarten würde. Zudem gibt es immer wieder mal kleine Charaktereinblendungen zu sehen, wenn etwa ein Doppelboost samt Überholmanöver ausgelöst werden. Das Userinterface ist dabei nicht überladen und lässt euch besten Überblick über die Strecke behalten, das ist sehr zugänglich und sieht zugleich sehr gut aus.

Auch die Effekte wie herumfliegende Teile können sich sehen lassen, und auch Elemente haben es ins Spiel geschafft. Ganz wie im großen Mario-Vorbild gibt es auch Waffen, die euch, wenn sie euch treffen, ins Schleudern bringen. Die Figuren im Spiel haben ihr Eigenleben hinter dem Steuer und fluchen schon mal oder blicken den anderen böse nach – das wirkt klasse. Schritt für Schritt werdet ihr durch die Kampagne geleitet und verdient dabei Punkte, auch Lootboxen kommen im Spiel vor. (Irgendwie wird sich der Titel ja auch monetarisieren müssen.) Ich bin schon gespannt, wie das Game sich tatsächlich anfühlt – und ihr? Disney Speedstorm erscheint am 18. April auf fast jeder Plattform.

Zu den Gründerpaketen

Übrigens hat Gameloft, das Entwicklerstudio hinter dem Titel, wie in Dreamlight Valley auch hier die Option geschaffen, ein Gründerpaket zu erstehen. Für 29,99 Euro bekommt ihr die folgenden Dinge – eine Luxus- und Deluxe-Version sind ebenfalls erhältlich:

• Vorabzugriff auf Disney Speedstorm

• Freigeschaltete Fahrer: Micky Maus, Donald Duck

• Weitere Fahrer-Freischaltung eurer Wahl

• 4.000 Marken (Spielwährung)

• 2 Gold-Pass-Credits

• Exklusiver Gründungsmitglied-Rennanzug für Micky Maus, Donald Duck und den ausgewählten

Fahrer

• Exklusive Gründungsmitglied-Kart-Lackierung für Micky Maus, Donald Duck und den ausgewählten

Fahrer

• Exklusives Gründermotto und exklusiver Gründer-Avatar