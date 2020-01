Disney in Concert: Am 18.3.2020 werden in Wien Träume wahr

Am 18. März 2020 wird die neue Show Disney in Concert: Dreams Come True in Wien zu sehen und vor allem zu hören sein. Bereits in den letzten zwei Jahren konnten in Deutschland und Österreich über 200.000 BesucherInnen in die musikalischen Disney Welten eintauchen. Neben dem Hollywood-Sound-Orchestra werden auch im kommenden Jahr zahlreiche Starsolisten die schönsten Disney Songs auf der Bühne live performen.

Die StarsolistInnen nehmen das Publikum unter Begleitung des herausragenden Hollywood-Sound-Orchestras mit auf eine bunte Reise voller Träume tief unter dem Meer, inmitten des Dschungels oder auf den weiten Ozean! Von der Magie der kleinen Momente bis zur atemberaubenden Wucht der großen Emotionen, begleitet von faszinierenden Special Effects und einer überwältigenden multimedialen Darbietung der Filmszenen entsteht so Abend für Abend die Zeit für einige unvergessliche Stunden, in denen die Zuschauer losfliegen und träumen können