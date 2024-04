Disney Epic Mickey: Rebrushed (Nintendo Switch): Steuert, wie ihr wollt

Anfang dieses Jahres während eines Nintendo Partner Showcase wurde angekündigt, dass der Wii-Titel Epic Mickey aus dem Jahre 2010 noch heuer in einem brandneuen, dem Original treuen Remake namens Disney Epic Mickey: Rebrushed auf der Nintendo Switch zurückkehren würde.

Ob Bewegungssteuerung oder Analogsticks, in der Neuauflage Disney Epic Mickey: Rebrushed für Nintendo Switch entscheidet ihr, wie ihr spielt!

GameSpot hat mit dem Senior Producer Pan Schröder über dieses Projekt gesprochen, der etwas detaillierter darauf einging, was genau dieses Remake zeigen wird. Wenn ihr auf einige Verbesserungen der Steuerung gehofft habt, ist die gute Nachricht, dass es Kameraverbesserungen, analoge Stick-Steuerungen und mehr beinhalten wird: “Wir mussten die Steuerung wechseln, wir mussten die Kamera verbessern, und wir mussten Bewegungssteuerungen in analoge Sticks übersetzen, während wir das Herz des Spiels intakt halten mussten.“ Und keine Sorge, wenn ihr diesen Titel wie die ursprüngliche Veröffentlichung spielen wollt, ist die Bewegungssteuerung immer noch eine Option. So könnt ihr euch wie vor der Nintendo Wii-Konsole fühlen! GameSpot hat auch acht Minuten Gameplay-Aufnahmen geteilt, die einige frühere Segmente zeigen.