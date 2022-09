Disney Dreamlight Valley: Lest hier, was auf den Tagebuchseiten steht

Ein Disney Dreamlight Valley -Spieler hat entdeckt, was auf einer der Lost Diaries-Seiten steht, obwohl es in einer fiktiven Sprache geschrieben wurde.

Auf Reddit selbst nahm Skissored Stellung und meinte, dass jede Tagebuchseite gleich aussieht. Leider lässt sich also nicht mehr Info aus der Geheimsprache ziehen. Während die Tagebuchseiten in Disney Dreamlight Valley sammelbare Objekte sind und, wenn man sie alle gesammelt hat, die Geschichte hinter dem Vergessen enthüllen, scheint es also, als ob das Bild dafür keine weitere Aussagekraft hätte. Der Titel war ein sofortiger Erfolg für den Entwickler Gameloft, der das Spiel erst Anfang dieses Monats auf den Markt brachte. In unserem Early Access-Review waren wir vom Spiel begeistert, allerdings ist zum Zeitpunkt September 2022 noch nicht so viel Abwechslung inbegriffen, wie wir das gerne hätten, auch wenn demnächst eine neue Welt hinzukommt. Disney-Fans und Leute mit viel Geduld, wenn es ums Ressourcen-Sammeln geht, können aber jetzt schon bedenkenlos beim Spiel zugreifen!