Digitale Geheimakte 3 Switch-Version ab sofort verfügbar

Mit dem heutigen Geheimakte 3 Switch-Release im Nintendo eShop öffnet sich die Geheimakte ein weiteres Mal.

Worum geht’s?

Abenteurerin Nina freut sich auf die Hochzeit mit ihrem Verlobten Max Gruber, als plötzlich ein Sondereinsatzkommando in die Wohnung platzt und ihren Zukünftigen abführt. Keine offizielle Stelle weiß von dem Einsatz – wer also steckt dahinter?

Auf der Suche nach Max stößt Nina immer wieder auf die Zahl Pi. Sie rührt an ein uraltes Geheimnis, dessen Spuren sich von Archimedes über Leonardo da Vinci bis in unsere Zeit ziehen. Die Spur führt zum CERN in der Schweiz. Wird Nina dort Max wiederfinden? Die Spieler müssen zahlreiche Rätsel lösen, um in der packenden Krimigeschichte voranzukommen. Vier mögliche Enden lassen die Wahl, ob es für Nina und Max ein Happy End gibt.