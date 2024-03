Die Zukunft der Videospielfiguren: Dank KI werden sie zu „Neo-NPCs“

Assassin’s Creed- und Far Cry-Publisher Ubisoft hat “NEO NPCs” auf der Game Developers Conference in San Francisco vorgestellt.

Das Unternehmen nennt das Projekt seinen “ersten spielerorientierten generativen KI-Prototyp, der die Art und Weise, wie Spieler mit nicht spielbaren Charakteren (NPCs) in Videospielen interagieren, verändern und neue Grenzen für das Gameplay öffnen könnte, das nativ generative KI-Funktionen integriert”. Laut einem Ubisoft-Nachrichtenbeitrag werden diese NPCS nicht von einer Maschine, sondern von einem menschlichen Schriftsteller erstellt, der ihren Charakter, ihre Hintergrundgeschichte und ihren Gesprächsstil formt und dann weiter optimiert, sobald das Lernsprachmodell beginnt, Dialoge zu improvisieren. In einer privaten Demo bei GDC zeigte Ubisoft eingeladene Presse mehrere Demos, in denen Spieler mit den KI-gestützten Charakteren mit Sprachbefehlen interagieren würden.

Die ersten Spieler forderten heraus, eine Beziehung zu einem NPC namens Bloom aufzubauen, der auf Fragen antwortete und je nach Ton ihrer Antworten reagierte. Die Spieler wurden ermutigt, mehr über seine Hintergrundgeschichte und undere Charaktere zu erfahren. Wenn die richtigen Fragen gestellt werden, werden Skriptinformationen ausgelöst, die für das Spiel relevant sind, und der Aufbau einer Beziehung würde es dem Spieler ermöglichen, seine Verbindung mit dem Charakter über ein Bildschirmmessgerät zu “leveln”, was mehr Verhaltensweisen freischaltet. In einer zweiten Demo beobachtete Bloom eine Stealth-Mission mit einer Drohne, reagierte auf das, was in der Mission geschah, beantwortete Fragen des Spielers und zeigte Bewusstsein für den Fortschritt und seine Umgebung.