Die ultimative LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga Galactic Edition wird vorgestellt

Warner Bros. Games, TT Games, die LEGO Group und Lucasfilm gaben Details zur LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga Galactic Edition bekannt.

Mehr zur LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga Galactic Edition

Die neue Edition erweitert das größte LEGO Star Wars-Spiel aller Zeiten, das alle neun Filme der Skywalker-Saga umspannt, mit sechs weiteren Charakterpacks, womit das Spiel nun dreizehn Packs für spielbare Charaktere hat. Das Spiel wird ab dem 1. November 2022 digital für PC (69,99 Euro), PlayStation- und Xbox-Konsolen sowie Nintendo Switch (jeweils 79,99 Euro) verfügbar sein. Die LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga Galactic Edition wird sechs neue Packs in der Charakter-Kollektion 2 enthalten: Star Wars: Andor, das LEGO Star Wars: Summer Vacation-TV-Spezial, Star Wars: Obi-Wan Kenobi, Star Wars: The Book of Boba Fett, Star Wars: Rebels und Star Wars: The Clone Wars. All diese Packs fügen insgesamt dreißig spielbare Charaktere zum Spiel hinzu. Zusätzlich dazu stehen auch die sieben Packs der ursprünglichen Charakter-Kollektion zur Verfügung: The Mandalorian Staffel 1, Solo: A Star Wars Story, The Classic Characters, The Trooper Pack, Rogue One: A Star Wars Story, The Mandalorian Staffel 2 und The Bad Batch.

Spieler:innen, die das Spiel digital erwerben, schalten zudem auch den klassischen Obi-Wan Kenobi als spielbaren Charakter frei, der nicht separat erhältlich sein wird. Ein Paket für die Charakter-Kollektion 1 & 2 wird für 24,99 Euro verfügbar sein. Beide Kollektionen können auch separat für jeweils 14,99 Euro erworben werden. Einzelne Charakterpakete können ebenfalls separat für jeweils 2,99 Euro gekauft werden. Die LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga Galactic Edition wurde von TT Games in Zusammenarbeit mit The LEGO Group, Lucasfilm Games und Publisher Warner Bros. Games entwickelt und ist ein von Kritikern gefeiertes Spiel, das seit seiner Veröffentlichung im April diesen Jahres bereits von mehr als sechs Millionen Spielerinnen und Spielern weltweit gespielt wurde. Zu unserem Testbericht des Games geht es gleich hier entlang!