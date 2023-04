Die Sims 4 wurde nun von über 70 Millionen Spieler:innen gespielt

Electronic Arts hat bekannt gegeben, dass Die Sims 4 “jetzt mehr als 70 Millionen Spieler auf der ganzen Welt erreicht”.

Rekord für Die Sims 4

Das macht die Veröffentlichung aus dem Jahre 2014 zum meistgespielten Spiel in der 23-jährigen Geschichte des Lebenssimulations-Franchise. Laut EA hat der neueste Eintrag in der Serie mehr als 16 Millionen neue Spieler angezogen, seit das Basisspiel im Oktober 2022 gratis spielbar wurde, und die durchschnittlichen wöchentlichen Benutzer sind um 53 Prozent gestiegen. Das neueste Premium-Erweiterungspaket des Spiels, Growing Together, wurde im März veröffentlicht und hatte den stärksten Start aller Pakete bislang. “Es ist unglaublich zu sehen, wie sehr unsere Community in den letzten acht Jahren gewachsen ist, und unsere Spieler inspirieren uns weiterhin mit den unzähligen Möglichkeiten, wie sie das Leben in Die Sims 4 erkunden”, sagte Phillip Ring, ausführender Produzent von Die Sims 4.

“Wir wissen, dass Die Sims 4 weiterhin ein kreatives Ventil für Menschen ist, und unser Team ist bestrebt, neue und innovative Gameplay-Inhalte zu liefern, die es unseren Spielern ermöglichen, das Chaos zu umarmen, das mit Selbstfindung einhergeht”. Die Sims 4 wurde ursprünglich im September 2014 für den PC veröffentlicht, bevor es 2015 auf den Mac und 2017 auf PS4 und Xbox One ging. Das Unternehmen kündigte im vergangenen Oktober das nächste Sims-Spiel mit dem Codenamen “Project Rene” an. Der Titel, der sich in der frühen Entwicklung befindet, wird auf allen Geräten unterstützt, einschließlich Mobilgeräten. EA wird “in den nächsten Jahren” weiterhin laufende Updates teilen und “im Laufe der Zeit den Vorabzugang zur Project Rene-Software für kleine Gruppen eröffnen”.