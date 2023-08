Die Schlümpfe: Kart ist ab sofort für PlayStation erhältlich

Über Die Schlümpfe: Kart:

Aus 12 spielbaren Optionen wählen Fans ihren Lieblingsschlumpf aus und müssen lernen, ihre einzigartige Superkraft zu meistern. Nur mit dem besten Start, den geschicktesten Abkürzungen und stärksten Boni, können Rennfahrer:innen in Die Schlümpfe: Kart in der Rangliste aufsteigen. Aber auch die Superkräfte des gewählten Schlumpfes helfen dabei, am Ende des Rennens auf dem Podium zu stehen. Egal ob allein oder mit Freund:innen und Familie, zum ersten Mal oder schon Profi – in Die Schlümpfe: Kart warten rasante Rennen im Singleplayer und im Multiplayer auf Fans von Die Schlümpfe.

Spielefeatures:

12 Strecken aus dem Universum der Schlümpfe: das Dorf, der Wald, der Damm, die Sümpfe …sogar Gargamels Haus!

12 kultige spielbare Schlümpfe: Handy, Hefti, Schlumpfine, Papa Schlumpf, Jokey… Spieler:innen wählen ihren Lieblingsschlumpf und machen sich bereit für das Rennen! Jeder Schlumpf hat sein eigenes Kart und einen sehr praktischen Spezialgegenstand, mit dem er seine Gegner:innen überholen kann.

Der 1. Platz kann nur durch die optimale Nutzung der Umgebung erreicht werden: Bonusgegenstände, Boosts, Rampen, zerstörbare Kisten, Abkürzungen und mehr finden sich auf den Rennstrecken des Spiels!

Gemeinsam schlumpfen: Das Spiel kann alleine oder mit Familie und Freund:innen mit bis zu 4 Spielenden im lokalen Multiplayer-Modus auf einem geteilten Bildschirm gespielt werden!

“Time Challenge”-Modus: In diesem Modus muss jeder Schlumpf auf seiner eigenen Rennstrecke geschlagen werden. Spieler:innen mit der besten Zeit erreichen die Spitze der Online-Rangliste!

Die Schlümpfe: Kart ist ab sofort für PS5 und PS4 erhältlich.