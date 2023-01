Die Reise auf der Grand Line beginnt: One Piece Odyssey ab sofort erhältlich

Gute Nachrichten für die Fans von Ruffy und seiner Piratencrew – One Piece Odyssey ist ab sofort im Handel für die PlayStation und die Xbox erhältlich. Was euch erwartet, seht ihr ansatzweise im offiziellen Launch-Trailer. Viel Spaß damit.

In One Piece Odyssey gerät die Strohhut-Bande in einen heftigen Sturm, der die Thousand Sunny fast zum Sinken bringt und sie auf die sagenumwobene Insel Waford verschlägt. Bei der Erkundung der Insel und ihrer alten Ruinen treffen sie auf Lim und Adio, die beide in Waford leben. Irrtümlich werden der Crew durch die geheimnisvolle Macht von Lim ihre Kräfte geraubt und es beginnt eine waghalsige Reise mit neuen, von Eiichiro Oda entworfenen Charakteren, Monstern und einer originellen Geschichte, die mit Erinnerungen an die vergangenen Abenteuer der Strohhut-Bande verwoben ist.

In klassischer RPG-Manier übernehmen die Spieler*innen die Kontrolle über jedes Mitglied der Besatzung und nutzen deren individuelle Fähigkeiten zur Erkundung und im Kampf. Die Strohhut-Bande tritt in rundenbasierten Kämpfen an, die mit dem Scramble Area Battle-System einen besonderen Twist erhalten: Spieler*innen können sich durch mehrere Kampfgebiete bewegen und ihre jeweils besten Strategien wählen. Hinzu kommt die neue Mechanik der dramatischen Szenen, welche sie zufällig vor besondere Kampfbedingungen stellt und sie nach Kampfgewinn mit mehr Erfahrungspunkten belohnt.

Spieler*innen können zudem mit der kostenlosen Demoversion von One Piece Odyssey für PS4, PS5 und Xbox Series X|S bereits die ersten Stunden des Spiels erleben und ihren Spielstand aus dieser Demo im Anschluss in das vollständige Spiel übernehmen.