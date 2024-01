Die MOBA-Fortsetzung Smite 2 wurde offiziell angekündigt

Hi Rez Studios und Titan Forge Games werden Smite 2 herausbringen, Teil zwei des MOBA, das erstmals 2014 veröffentlicht wurde.

Mehr zu Smite 2

Das Original wurde stets topaktuell gehalten hat seitdem 40 Millionen Spieler:innen angezogen, und darauf wollen die beiden Unternehmen natürlich aufbauen. Smite 2 wird ein Unreal Engine 5-powered Upgrade mit sich bringen und verspricht volles Crossplay und Cross-Progression. Die Entwickler des Spiels sagen, dass der Übergang von Smites Unreal Engine 3 zur neuesten Spiel-Engine von Epic Games der Fortsetzung mehr “göttliche Wirkung” verleihen wird – was grafische Upgrades und schillerndere Effekte bedeutet. Aber Titan Forge und Hi Rez versprechen auch Gameplay-Verbesserungen, einschließlich einer aktualisierten Benutzeroberfläche und eines besseren Matchmakings. Entwickler sagen auch, dass Teil zwei von Anfang an mit mehreren Steuerungsschemata im Hinterkopf gebaut wird: Tastatur und Maus, Controller und sogar Steam Deck.

Wichtig in Zeiten von Overwatch 2 – das ursprüngliche Smite bleibt, wie es ist. Titan Forge und Hi Rez sagen, dass sie planen, das Original als eigenständigen Titel zu erhalten, und das Spiel “wird weiterhin regelmäßige Updates erhalten und die Server werden auf absehbare Zeit verfügbar bleiben”. Ein Alpha-Spieltest ist für das Frühjahr geplant. Fans, die daran interessiert sind, die Fortsetzung zu nutzen, können sich auf der offiziellen Website des Spiels registrieren, um teilzunehmen. Smite 2 kann auf PlayStation 5, Steam Deck, Windows PC (via Steam) und Xbox Serie-Konsolen gespielt werden. Wie das Original ist es kostenlos, und in Teil 1 gab es mehr als 130 spielbare Götter, aber die spielbare Liste enthielt auch Gastauftritte des Malers Bob Ross, der Metal-Band Slipknot und Charaktere aus Avatar: The Last Airbender und The Legend of Korra.