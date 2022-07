Die Gran Turismo World Series macht heute und morgen Station in Salzburg

Dieses Wochenende macht die Gran Turismo World Series in Österreich – genauer gesagt im weltberühmten Red Bull Hangar-7 in Salzburg – Halt. Es wird das erste Aufeinandertreffen der Gran Turismo-Spieler:innen seit dem “World Tour”-Event Anfang 2020 in Sydney sein.

Zwölf Teams mit je drei Fahrer:innen bestreiten am Samstag, den 30. Juli, den Manufacturers Cup. Der Livestream zu diesem Event startet um 21:00 Uhr MESZ, gefolgt wird dieser Wettbewerb vom Feld der besten 32 Fahrer, die am Sonntag, 31. Juli um 22:00 Uhr MESZ den Sieg im Nations Cup ermitteln.

Auf den offiziellen “Gran Turismo”-Videokanälen gibt es die volle Ladung Racing:

Zusätzliche Informationen bietet die offizielle Gran Turismo-Seite.