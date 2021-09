Die Battlefield 2042 Beta kommt schon im Oktober!

DICE hat die Nachricht der offenen Battlefield 2042 Beta offiziell gemacht. Nun wurden die Details und der Starttermin bestätigt.

Über die offene Battlefield 2042 Beta

Die Battlefield 2042 Beta findet pauschal vom 6. bis 9. Oktober statt. Spieler:innen, die das Spiel vorbestellt haben, und EA Play-Mitglieder haben die Beta am 6. und 7. Oktober ganz für sich allein. Die Beta öffnet sich am 8. Oktober für alle anderen und endet am nächsten Tag. Das Herunterladen wird ab dem 5. Oktober auf allen Plattformen für alle Spieler:innen verfügbar sein. Die Battlefield 2042 Beta wird auf PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S verfügbar sein.

Obwohl die verfügbaren Inhalte weitgehend die gleichen sein werden, ähnlich wie das Hauptspiel selbst, werden Konsolen der letzten Generation im Multiplayer auf 64 Spieler beschränkt sein, während PC und PS5/Xbox Series X|S bis zu 128 Spieler:innen aufnehmen können. EA hat weiters einen kurzen Gameplay-Trailer veröffentlicht, der einige Action auf Orbital zeigt. Hier ist er für euch: