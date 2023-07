Diablo Immortal stellt den Blutritter vor: Am 13. Juli wird es brutal

Blizzard wird am 13. Juli eine neue Klasse in die Welt von Diablo einführen und den Blutritter zu Diablo Immortal bringen.

Mehr zum Blutritter in Diablo Immortal

Dies bestätigte der Entwickler am Donnerstag während eines Entwickler-Update-Livestreams. Der Blutritter wird die siebte spielbare Klasse in Diablo Immortal sein und sich dem Barbaren, Kreuzritter, Dämonenjäger, Mönch, Nekromant und Zauberer anschließen. Es ist die erste neue Klasse für die Diablo-Serie seit fast einem Jahrzehnt, nach der Einführung des Kreuzritters in Diablo 3: Reaper of Souls. Die Entwickler beschrieben den Blutritter als eine Nahkampf-Hybridklasse, die Stabwaffen für Nahkampf verwendet. Der Blutritter kann sich zunächst etwas langsam anfühlen, sagten die Entwickler, kann sich aber auch in ein mächtiges Monster verwandeln, das als Abomination bekannt ist, und mächtige Schläge gegen Horden von Feinden austeilen.