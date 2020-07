Was geschah in der verrückten Devolver Digital Direct?

Die Devolver Digital Direct setzte die jährliche Tradition der übertriebenen Versprechungen des Labels mit neuen Spieledebüts, Gameplay-Enthüllungen, Veröffentlichungsdatums-Ankündigungen und einer unerklärlich komplexen Erzählung fort. Zu den gezeigten Spielen gehörten Shadow Warrior 3, Olija, Carrion, Fall Guys und Serious Sam 4. Neben diesen Perlen gibt es auch neue Trailer zu Blightbound und Weird West, die separat zur Devolver Direct veröffentlicht wurden. Die Krönung des ganzen ist das kostenlose Spiel Devolverland Expo, ein Ego-Marketing-Simulator indem ein Riesiger Devolver Digital Messestand erkundet werden kann. Shadow Warrior 3 Shadow Warrior 3 zeigt Lo Wang und seinen ehemaligen Arbeitgeber, den zum Feind gewordenen, zum Sidekick gewordenen Orochi Zilla, die sich auf die spannende Mission begeben, einen uralten Drachen einzufangen, den sie unfreiwillig aus seinem ewigen Gefängnis befreit haben. Alles, was er dazu braucht, ist die Maske eines toten Gottes, ein Drachenei, einen Hauch von Magie und genug Feuerkraft, um die eindringenden Shadowlands niederzumähen. Vorerst nur für den PC bei Steam gelistet, erscheint das Spiel irgendwann 2021.

Olija Olija ist ein Spiel über die Suche Faradays, eines Mannes, der Schiffbruch erlitt und dann in dem geheimnisvollen Land Terraphage gefangen war. Bewaffnet mit einer legendären Harpune versuchen er und andere Schiffbrüchige, dieses feindliche Land zu verlassen und in ihre Heimat zurückzukehren. So entsteht ein Action-Abenteuer, das im Herbst 2020 auf PC & Nintendo Switch erscheinen wird. Ihr wollt euch jetzt schon einen Eindruck machen? Dann probiert die Demo auf Steam aus.

Fall Guys: Ultimate Knockout Kämpft gegen bizarre Hindernisse, schiebt euch an unbändige Konkurrenten vorbei und überwindet die unbeugsamen Gesetze der Physik, um sowohl Demütigung als auch Eliminierung zu vermeiden. Lasst eure Würde am Eingang zurück und bereitet euch auf ein urkomisches Scheitern bei eurem Streben nach der Krone vor! Fall Guys erscheint am 4. August für PS4 und PC.

Carrion Stalkt und verzehrt diejenigen, die euch inhaftiert haben, um Angst und Panik in der gesamten Forschungseinrichtung zu verbreiten. Wachst und entwickelt euch weiter, während ihr dieses Gefängnis niederreißt und immer verheerendere Fähigkeiten auf dem Weg zur Vergeltung erwerbt. Das Monster bricht am 23. Juli für Nintendo Switch, Xbox One und PC aus. Eine kleine Demo auf Steam lässt euch jetzt schon herumwüten! Fall Guys: Ultimate Knockout und Carrion stehen auch auf der Must Watch Indie Games Liste 2020!

Serious Sam 4 Die Menschheit wird belagert, während sich die ganze Macht von Mentals Horden über die Welt ausbreitet und das verwüstet, was von einer zerbrochenen und geschlagenen Zivilisation übrig geblieben ist. Der letzte verbliebene Widerstand gegen die Invasion ist die Earth Defense Force unter der Führung von Sam „Serious“ Stone und seinem schwer bewaffneten Trupp von Außenseiterkommandos. Serious Sam 4 erscheint im August für Stadia & PC.

Blightbound Blightbound ist ein Online- & lokaler Multiplayer-Dungeon-Crawler, der drei Helden auffordert, sich von ihrer Berghütte herunter zu wagen, um sich den Gräueln des Blight zu stellen – einem mysteriösen, alles verderbenden Nebel, der das Land umhüllt. Der Steam Early Access startet am 29. Juli.

Weird West Überlebt im seltsamen Westen und enthüllt seine Geheimnisse durch die verschlungenen Schicksale der ungewöhnlichen Helden – in einer immersiven Simulation der Mitschöpfer von Dishonored und Prey. Weird West erscheint 2021.